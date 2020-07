Ett storlag vill ikväll kämpa sig ur den sämsta starten på tio år.

Ett annat vill rida vidare på en kort men efterlängtad positiv våg.

Ett tredje har lindat en strypsnara kring egen hals och ett nytt bakslag mot Sirius kan bara lindras av ett rekord av en unik men märkligt ifrågasatt ikon.

Vi satt vid mitt köksbord och snackade oss igenom en podd som hette “Lühr och allsvenskan” och som huserade på min dåvarande arbetsgivare Expressen.

Det var maj 2016 och Per Karlsson hade tagit bilen till Norrviken, han var punktlig och berättade sedan öppet och klokt om tillvaron i AIK. Bland annat kom vi in på framtiden, och Karlsson kunde då inte berätta om klubben tänkte fortsätta satsa på honom eller inte. Det kändes osäkert, mycket var ovisst - men det fanns inte ett spår av bitterhet i orden.

Det hade ju hänt tidigare, och det skulle hända igen.

När tränaren Rikard Norling 2020 sparkade igång experimentet “nya AIK” så satt Per Karlsson, 34, på bänken. In på positionen som viktigt ankare i en trebackslinje mot Örebro SK kom istället en mycket lovande och intressant 17-åring, Robin Tihi. Tonåringen knoppade också in 1-0 och med ett moget och effektivt försvarsspel så bidrog han starkt till premiärsegern.

Frågorna kring Per Karlssons bänkning försvann i euforin över det nya mittbacksfyndet.

Bara för att bli mer aktuella än någonsin efter att AIK pulveriserats av IFK Norrköping hemma på Friends i omgången efter.

Båten läckte, det fanns ingen defensiv kapten på skutan och in i rysarderbyt mot den då fruktade offensiva bulldozern Hammarby så kastades Per Karlsson in. Vem annars skulle skänka stabilitet och trygghet? Och för vilken gång i ordningen?

Det blev seger med 2-0 och trots sviktande spel och resultat sedan dess så är veteranen en av de få stadiga pelarna i ett annars mycket svajigt lagbygge.

Som vanligt.

Som alltid.

Ändå vet ingen om det blir någon fortsättning för Per Karlsson i AIK efter den här säsongen. Kontraktet går ut, och på ett sätt begriper jag därför om “nya AIK” vill se över framtiden. Å andra sidan förstår jag inte de genom åren återkommande tvivlen på en spelare som aldrig - ALDRIG - gett något annat än hundra procent för klubben. Aldrig gnällt, aldrig varit annat än lojal mot klubben - och mycket, mycket sällan varit annat än säkerheten själv i försvaret.

Visst, spelstilen kan anses “simpel” och förlegad. Det är enkla lösningar, hellre en boll spelad över sidlinjen än en mer riskfylld passning till målvakten.

Men Per Karlsson har med den spelstilen varit en av allsvenskans absolut bästa försvarsspelare i väldigt många år.

Och han är en ikon i AIK.

Som i kväll i matchen mot sensationslaget Sirius kan slå en annan lojal trotjänarikons - Daniel Tjernströms - fantastiska rekord på 395 spelade tävlingsmatcher i den svartgula tröjan.

En start eller inhopp skulle säkra rekordet, i en match där oerhört mycket står på spel. Trovärdigheten i AIK nya 3-4-3-man-mot-man-system har aldrig varit lägre än efter ett tursamt kryss mot Falkenbergs FF och förlusten mot Helsingborgs IF senast.

Frågan är om ens ett Per Karlsson-rekord skulle överskugga en ny smäll i kväll mot ett oerhört spännande och imponerande Sirius. En match hemma på Friends där AIK knappast kan ses som favorit.

Men han är värd alla hyllningar, Per Karlsson.

Det vore en enastående prestation.

***

På Tele2 arena är manegen krattad för att Djurgårdens IF ska ta ytterligare fart uppåt i tabellen då Falkenbergs FF kommer på besök.

Jag gillade den första glimrande halvtimmen mot Helsingborgs IF (not so much hopplösa sista 60 minuterna), och segern senast mot Blåvitt var efterlängtad. Är det i kväll motorn på allvar brummar igång?

Det hänger i alla fall i luften.

***

IFK Göteborg har inte startat allsvenskan sämre på tio år. Det känns lite skumt, för jag tycker verkligen inte att liret sett så risigt ut.

Vore jag sportchef Kennet Anderssons så skulle jag i alla fall inte förlora för mycket sömn över siffrorna i den statistiken, utan snarare se vad som händer nere på planen - och där finns det tillräckligt med kapacitet för att resan genom allsvenskan 2020 inte ska behöva bli krisartad på något sätt.

Så känns det i alla fall nu.

Vi får se hur man tänker efter kvällens möte med Helsingborgs IF hemma på Gamla Ullevi.

OMGÅNGENS BÄSTA ELVA - LÜHR OCH EKWALL TAR UT SINA FAVORITER