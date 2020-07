Han firade rekordet ensam i lägenheten med ett glas vin och Hellas Verona på CMore.

Och en dag efter att Per Karlsson, 34, gjort sin 396:e tävlingsmatch för AIK och slagit Daniel Tjernströms notering så tycker huvudpersonen att det får det räcka med uppståndelse.

- Jag hoppas att det återgår till det rent fotbollsmässiga. Jag har fått vara upp bland molnen ett tag och nu måste jag komma ner på jorden, säger Karlsson i en längre intervju med FotbollDirekt.



Där han också berättar att en dialog kring en framtid i AIK nu inletts med klubbledningen.

Han är ingen man av stora ord.

Men till och med Per Karlsson kunde känna av det speciella i bytet han gjorde i den 84:e minuten mot Sirius hemma på Friends under onsdagskvällen.

När mittbacken klev in istället för Daniel Granli vid ställningen 1-0, för att bomma igen bakåt och säkra en så viktig seger för ett hårt kritiserat AIK.

Och då han i samma stund bokfördes för sin 396:e tävlingsmatch för AIK och slog ett massivt rekord satt av legendaren Daniel Tjernström.

- Jag brukar ha pirr i kroppen innan en match eller innan jag ska hoppa in, men det var mer känslosamt än vanligt. Jag börjar förstå att det här är en bedrift, säger Karlsson, som dagen efter börjar få perspektiv på uppståndelsen.

- Hade du frågat mig för sex månader sedan så räknade jag inte direkt matcher. Men nu när det närmat sig så har jag verkligen velat slå rekordet. Det börjar mer och mer gå upp för mig, att det här är en bedrift.

Vad betyder rekordet för dig?

- Jag är stolt. Det är en känsla som jag bär med mig. Jag hoppas att det betyder att rekordet får stå sig ett tag. Jag menar, SM-gulden och det här gör att man kommer kommas ihåg.

Är det viktigt att komma ihåg?

- Ja. Jag hoppas ändå att jag gjort en god gärning för den här klubben, och det är kul att kommas ihåg i goda ordalag. Bakar du in betydelsen av att spela många matcher för AIK så passar det in i den benämningen.

Du har haft svårt att se dig som en ikon och legendar i AIK - är det enklare nu?

- Nej…, eller det är inget jag har svårt att se mig som, jag försöker medvetet slå bort sådan saker. Det hjälper ju inte mig själv. Som jag har sagt, det gör mig inte bättre på fotbollsplanen.

- Det har gått upp för mig, att det här är en bedrift och jag har hunnit stanna upp och känna efter. Men jag vill inte beskriva mig med sådana adjektiv.

De hyllningar som verkligen känts, från vilka har de kommit?

- Det är hyllningar som är vitt spridda. Det är de som brukar vara där på matcher, det är nära och kära men också många inom fotbolls-Sverige och tidigare lagkamrater, säger Per Karlsson och blir tyst för en liten stund:

- Visst, det är en saknad…., jag misstänker att det blivit ett spektakel på arenan om publiken varit där. Samtidigt vill jag inte prata i termer som om jag hade förväntat mig det. Jag har fått fina hyllningar som jag känt av, och det får vara substitut för publik just nu.

Spektaklet kanske kommer senare, när publiken är tillbaka på arenorna?

- Det har jag inte funderat så mycket kring. Jag är väldigt glad över de tillropen, de många tillropen jag fått. Det räcker gott och väl för mig. Det ska inte vara något återkommande, och jag ser fram emot att göra fler matcher. Det kan bli ett gäng matcher till, vi har i alla fall en höst där det står mycket på spel.

- Jag hoppas att det återgår till det rent fotbollsmässiga. Jag har fått vara upp bland molnen ett tag och nu måste jag komma ner på jorden igen.

Ditt kontrakt löper ut efter den här säsongen, och vad jag hör så vill AIK snacka framtid nu?

- Ja. Vi har haft en dialog så vi vet var vi står någonstans. Men framtiden får vi ta sen. Det jag önskade av klubben var att vi skulle ha en dialog och det har vi nu.

Hur firade du rekordet då?

- Jag kollade på fotboll på kvällen. Jag sa till (Patrick) Ekwall och några andra reportrar att jag skulle ta en liten whisky, men det blev ett glas vin istället. Och så kollade jag Hellas Verona på CMore. Det var fint. Jag gillar att kolla på Verona, de spelar också lite markeringsinriktad fotboll. Det var intressant.