AVSLÖJAR: Malmö FF:s supertalang överens med Rosenborg

Tim Prica ser nu mer och mer förlorad ut för Malmö FF.

Efter en lovande början på säsongen och flera starter så fanns han i går inte ens med i truppen.

I dag kommer nya uppgifter till FotbollDirekt om att den 18-årige supertalangen är muntligen överens om sina personliga villkor med Rosenborg.



Det är ett namn som så sent som förra hösten utsågs som en av världens 100 största fotbollstalanger av engelska The Guardian.

Det var i oktober förra året.

Fortsättningen i Malmö har inte blivit lika rolig, trots att säsongen började bra och han fick börja i flera matcher.

Nu ser det tyngre och tyngre ut och med nye Ola Toivonen på uppgång så fick han i går alltså inte ens plats i truppen när Malmö FF slog Östersund borta med 2-1.

Tomasson kommenterade det hela så här:

– Han spelade med U19 i en träningsmatch i dag. Han är en ung spelare som vi ser stor potential i. Han har spelat många matcher under mig, men för unga spelare går det upp och ner för under säsongen.



I dag får FotbollDirekt nya uppgifter om den unge talangen - FD som för flera månader sedan kunde avslöja norska Rosenborgs intresse och att bud lagts.

Enligt flera källor så har nu Prica, som har ett utgående kontrakt, tackat ja till det bud som den norska klubben har presenterat.

Spelaren och klubbens uppges vara muntligen överens.

Nu återstår för Malmö FF att ta beslut om att släppa Prica i kommande fönster, eller inte. Vidare finns även uppgifter om att ett par danska klubbar kommit in i bilden, men utan att enligt vad FD erfar, några bud lagts.

När FotbollDirekt når hans agent Per Jonsson så vill han inte kommentera uppgifterna.

Klart är hur som helst sedan tidigare att Rosenborg förklarat ett konkret intresse genom så väl sportchefen Mikael Dorsin som tränaren Eirik Horneland.

Detta vid flera tillfällen under våren och sommaren.

Tim Prica har totalt gjort fem allsvenska matcher för Malmö FF, från start eller genom inhopp. Hans pappa är Rade Prica och har ett tungt anseende i Trondheimklubben efter många framgångsrika år där.



FOTNOT: FotbollDirekt har utan resultat försökt nå Malmö FF:s sportchef Daniel Andersson.