EKWALL: Djurgården har fått stabilitet, men saknar spets

ELFSBORG-DJURGÅRDEN 1-0 (0-0)

1-0 (88) Självmål (Jacob Une Larsson)

Varningar, Elfsborg: Simon Olsson, Denniz Hümmet, Samuel Holmén

Varningar, Djurgården: Inga

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 0





MÄSTARNA SAKNAR SPETS

Regerande mästarna, Djurgården, har fått stabilitet i sitt spel.

Men har tappat spets.

De slet i över 90 minuter för att få hål på Falkenberg senast, nu ägde de matchen mot Elfsborg men fick aldrig in bollen.

Faktum är att Djurgården aldrig riktigt kom till tillräckligt heta lägen, trots ett massivt spelövertag sista tredjedelen.

Den stora chansen kom efter självmålet när de satsade desperat och hade en boll på mållinjen.

Kalle Holmberg kom aldrig riktigt loss som 9:a den här gången och inhoppande Emir Kujovic fick egentligen aldrig något att jobba med i motståndarnas straffområde.

Bortser vi från 5-0-segern mot Kalmar FF - då allt gick in - har Djurgården haft det trögt med målskyttet.

Nu spelade de tillräckligt bra för att göra både tre och fyra mål, men var aldrig riktigt nära att göra mer än ett.





MARDRÖMMEN FÖR UNE LARSSON

Det var Djurgården all the way under stora delar av den här matchen - inte minst i andra halvlek

Och när Elfsborgs slog ifrån sig som ett skadeskjutet djur så satt vi bara och väntade på Djurgårdens ledningsmål.

Istället: ett sällsynt elfsborgsanfall, ett ganska misslyckat Johan Larsson-inlägg och Jacob Une Larsson beställde sig för att brösta bollen samtidigt som målvakten Per Kristian Bråtveit hade gett sig iväg från målet.

I den 88:e minuten.

Ett klassiskt självmål.

Och en mardröm för Une Larsson och Djurgården som hade greppet om den här matchen.

MITTBACKSMATCH

Det blev den typen av match, där det var två mittbackar som stack ut.

Elfsborgs Leo Väisänen fick större utrymme när Joseph Okumu är skadad och finländaren satte inte en fot fel.

Han är inte tillnärmelsevis lika spektakulär som kenyanen men sprider ett väldigt lugn, säker i positionsspelet och trygg med bollen.

Och i Djurgården var Erik Berg precis så prickfri som han (nästan) alltid är.

Så resolut och majestätisk att du tar det för givet.

När Berg lämnade Borås Arena gjorde han det med både Pär Frick och Maroky Ndione i ena bröstfickan.





HUR LÄNGE SKA DET VARA TOMT?

Fullsmockat på Avenyns restauranger och nattklubbar igår, bilder på människor som trängs för att köpa fryspåsar på Gekås, extremt trångt på tåg och bussar - men på stora fotbollsarenor fortfarande rigorösa säkerhetsbestämmelser för de väldigt få som får vistas där.

Jag är absolut ingen smittskyddsexpert, jag ser bara hur vi agerar i övrigt i samhället och jämför med hur det hade kunnat se ut på Borås Arena till exempel.

Säg att vi kört två och två med tre stolsrader emellan eller nåt. Som görs på biosalonger nu.

Det hade gått att få in ett par sen då och det hade varit så mycket bättre än noll.

Så här: det måste vara läge att börja fundera kring hur fotbollen kan följa samhället i övrigt.

***



ELFSBORG (4-3-3)

Tim Rönning - 6

***

Johan Larsson - 5

Gustav Henriksson - 5

Leo Väisänen - 7

Christopher McVey (80) - 4

***

Sivert Nilsen - 4

Simon Olsson (70) - 5

Robert Gojani -6

***

Jesper Karlsson - 5

Per Frick (59) - 5

Rasmus Alm (46) - 3

Avbytare:

Mathias Dyngeland (mv)

Samuel Holmén (70) - 5

Rami Kaib (80) - för kort tid för betyg

Deniz Hümmet (46) - 3

Marokhy Ndione (59) - 5

Prince Isaac Kouame

Fredrik Holst

DJURGÅRDEN (4-2-3-1)



Per Kristian Bråtveit - 5

***

Aslak Fonn Witry - 5

Erik Berg - 7

Jacob Une Larsson - 4

Jonathan Augustinsson - 5

***

Jesper Karlström - 6

Fredrik Ulvestad - 6

***

Jonatan Ring (66) - 5

Curtis Edwards (79) - 5

Elliot Käck (66) - 5

***

Kalle Holmberg - 5

Avbytare:



Tommy Vaiho (mv)

Jesper Nyholm

Kevin Walker

Haris Radetinac (66) - 5

Emir Kujovic (66) - 5

Emmanuel Banda

Oscar Pettersson (79) - för kort tid för betyg

FD:s betygsskala 1-10.