EKWALL: Gick absolut ana avsaknad av harmoni i Hammarby

HAMMARBY-IFK GÖTEBORG 1-1 (0-0)

1-0 (69) Imad Khalili (Gustav Ludwigsson). 1-1 (94) Hosam Aish (straff)

Varningar, Hammarby: Mads Fenger, Jeppe Andersen (avstängd nästa),

Domare: Kristoffer Karlsson

Publik: 0

FRÅN SKUGGBOXNING TILL FULL FART FRAMÅT

Efter en första halvlek som var så där usel och statisk som konstgräsfotboll kan vara som allra sämst, då blixtrade den här matchen till.

Det kunde förvisso inte bli mycket sämre, för det var 45 bedrövliga minuter med skuggboxning där ingen hade modet eller kunnande att riskera något.

Om det varit brottning hade bägge lagen fått passivitetsvarning.

I andra hittade lagen en rakare väg mot mål och kunde variera sitt anfallsspel i större utsträckning.

Det var tre avslut första 45, vi hade över 20 när matchen var slut - det är statistik som talar sanning.

En smart aktion av Gustav Ludwigsson, en helt avgörande förstatouch av Imad Khalili och det gav målet som alla trodde avgjorde den här tillställningen.

Då gick Hammarby bort sig i 1-0-ledning på övertid, tappade bollen med massor av folk i offensiven och Emil Holm kunde susa framåt in i straffområdet där han hakades av Mads Fenger. Straffen var solklar och Hosam Aiesh tryckte in bollen via fingrana på Davor Blazevic.

1-1, men kunde ha slutat precis hur som helst.





BLAZEVIC VS ABRAHAM

Inom loppet av några minuter i den andra halvlek som rivstartade jämfört med sömnpillret vi såg i första fick två situationer som kan ha satt sin prägel på hela matchen.

Bägge var en kamp mellan Hammarbys målvakt Davor Blazevic och IFK Göteborgs forward Sargon Abraham.

Och bägge var två hundraprocentiga målchanser.

Blazevic vann kampen och han gjorde det med två högklassiga ändringar, den första en reflex, den andra en smart aktion där han läste Abraham i utsatt läge.

All credd till Blazevic, men Abraham måste sätta åtminstone ett av de lägena - det andra får han helt enkelt inte missa.









HAMMARBY-KÄNSLOR

Det gick inte att ta miste på att Hammarby-spelarna var missnöjda med vad de hade erbjudit första 45 minuterna (som var en skithalvlek överlag).

Diskussionerna gick högljudda mellan Muamer Tankovic och David Fällman på väg ut till vilan, sen visade Dplay-bilderna från omklädningsrummet att alla inte var överens om något. För att tala understatement.

Det är nog alltid bra med högt i tak och att spelarna vill kräva mycket och mer. Men det gick absolut att ana att viss avsaknad av harmoni.





VEM ÄR DET DÄR? NYFÖRVÄRV I BLÅVITT?



Det undgick ingen av de få som befann sig på Tele2:s läktare: vem var det fysiska praktexemplet som sprang än någon annan på IFK Göteborgs uppvärmning?

En ny mittfältare som gått under radarn?

Löpstark, energisk och inte helt oäven med bollen i passningsövningen med Erlingmark och Bjärsmyr,.

Sen, vid lite närmare titt och koll, kom svaret.

Det var ju Kalle Olsson.

Fystränaren, som lever som han lär.

***



HAMMARBY (4-2-3-1)

Davor Blazevic - 7

***

Simon Sandberg (79) - 5

David Fällman - 5

Mads Fenger - 4

Dennis Widgren (52) - 5

***

Junior (66) - 4

Jeppe Andersen - 5

***

Alexander Kacaniklic (66) - 4

Muamer Tankovic - 4

Paulinho (46) - 5

***

Gustav Ludwigsson - 5

Avbytare:

Olver Dovin (mv)

Darijan Bojanic (66) - 5

Imad Khalili (46) - 6

Vladimir Rodic (66) - 5

Tim Söderström (52) - 6

Kalle Björklund (79) - för kort tid för betyg

Aimar Sher

IFK GÖTEBORG (4-2-3-1)



Ioannis Anestis - 5

***

Alexander Jallow - 5

Mattias Bjärsmyr - 5

August Erlingmark - 6

Victor Wernersson (68) - 5

***

Tobias Sana - 4

Alhassan Yusuf - 5

***

Hosam Aiesh - 5

Patrik Karlsson Lagemyr - 5

Giorgi Kharaishvili - 5

***

Sargon Abraham (83) - 3

Avbytare:

Tom Amos (mv)

Jesper Tolinsson

Adil Titi

Kristopher Da Graca

Noah Alexandersson

Emil Holm (68) - 6

Oscar Vilhelmsson (83) - för kort tid för betyg

FD:s betygsskala 1-10.