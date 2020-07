Kan förlänga med Blåvitt igen: ''Jag och min fru trivs verkligen''

Målvakten Giannis Anestis gjorde succé under sitt första år i Blåvitt och förlängde kontraktet över säsongen 2021. Nu öppnar 29-åringen för att bli kvar längre än så.

– Jag har ett år kvar på kontraktet och skulle kunna tänka mig att stanna ännu längre, säger han.

Giannis Anestis var en viktig del i IFK Göteborgs framgångar under 2019. Målvakten stod nästan samtliga allsvenska minuter och höll nollan elva gånger.

I år har Anestis och IFK Göteborg fått en trögare start på säsongen och kanske borde det finnas ett visst intresse för målvakten - som spelat på betydligt större scener än den allsvenska - nu när transferfönstret snart öppnar igen.

– Klubben och alla i och runt laget känns som en andra familj. Jag får känna mig uppskattad varje dag och jag och min fru och mitt barn trivs också verkligen jättebra - så jag har inga tankar på något annat än att prestera och jobba hårt för IFK Göteborg.

Och Anestis verkar onekligen trivas - i vintras förlängde han sitt kontrakt över säsongen 2021 och 29-åringen berättar att han kan bli kvar längre än så.

– Jag trivs bra och är mår bra i IFK Göteborg. Jag har ett år kvar på kontraktet och skulle kunna tänka mig att stanna ännu längre. Det är en klubb med mycket potential.

Hur ser du på lagets inledning?

– Vi har inte fått med oss de poäng vi vill ha i inledningen av säsongen. Jag tycker vi spelat bra i de senaste matcherna utan att få med oss resultat, men formen blir bättre hela tiden så jag hoppas att vi kan vinna mot Falkenberg.

Vad har varit bra och vad kan bli bättre?

– Det har fungerat bra offensivt spelmässigt och vi skapar chanser men vi måste bli effektivare och börja göra mer mål. Sedan har vi defensiven och där kan vi bli bättre, vi har släppt in mål i nästan varje match hittills men även där tycker jag det ser bättre och bättre ut.

IFK Göteborg har haft svårt att få kontinuitet på backpositionerna då laget dragit med mycket skador under inledningen av säsongen. Laget har släppt in 13 mål hittills - efter nio matcher är det bara Östersunds FK, Helsingborgs IF och Kalmar FF som släppt in fler.

– Jag tycker inte motståndarna skapar så mycket mot oss men det känns som att vi skulle kunna förhindra någon eller ett par farliga chanser innan de uppstår per match. Det är upp till mig och försvararna att utveckla det.

Hur ser du på din egen säsongsinledning?

– Jag tycker att jag fått en okej start, men jag vill hjälpa laget ännu mer och jobba ännu hårdare för att vi ska börja ta mer poäng.

Ikväll ställs IFK Göteborg mot Falkenbergs FF på Gamla Ullevi. Gästerna ligger sist på sex poäng och då är det bara tre poäng som gäller för Blåvitt om de ska lyfta i tabellen.

– Vi ska ge allt från start och om vi spelar som vi gjort i de senaste matcherna så tror jag att vi tar tre poäng.