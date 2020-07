LÜHR: Derbynerven infann sig aldrig i prestigemötet

Häcken-IFK Göteborg 0-0 (0-0)

Varningar, Häcken: Rasmus Lindgren,

Varningar, IFK Göteborg: August Erlingmark

Utvisning, Häcken: Alexander Faltsetas

Domare: Andreas Ekberg

Publik: 0

INTE MYCKET TILL DERBYFYRVERKERI

Vi var nog många som förväntade oss fullt ös box till box i det här prestigeladdade 031-mötet. Många målchanser, snabba omställningar och lite sköna kamper däremellan.

Men det blev inte riktigt så. Inte alls, faktiskt.

Visst, Häcken drev igång matchen, Blåvitt hämtade sig och tog över bollinnehav - men ju längre matchen led desto blekare blev tillställningen på Bravida arena.

Det var några utspridda målchanser för båda lagen, ett par till och med heta (framför allt för Häcken) men den där riktiga derbynerven var svår att identifiera den här regniga eftermiddagen på Hisingen.

Bäst på planen? Förmodligen Blåvitts keeper Giannis Anestis som svarade för ett par kvalificerade räddningar.

JAKOB JOHANSSON ÄR TILLBAKA - SOM MITTBACK

Det var i september 2019 som han skadade ett knä svårt igen, och det var mycket fint att nu se Jakob Johansson tillbaka från start i Blåvitt, allsvenskan och fotbollen.

Lite oväntat placerad som mittback mot Häcken, då tränaren Poya Asbaghi vill spela landslagsmannen i form då det täta matchschemat inte ger utrymme åt så mycket träning.

Och det blev bättre och bättre under de 90 minuterna.

Visst, man kunde se rosten hos Johansson, det vore märkligt annars, men det är lika givet att han kommer bli en en trygg stopper i ett ungt lag under den här säsongen. En viktig pjäs när Blåvitt vill tillbaka till den absoluta toppen av allsvenskan.

FALTSETAS ÅKTE UT

I den 90 minuten så klippte inhoppande Alexander Faltsetas Blåvitts Noah Alexandersson duktigt på mittplanen. Domare Andreas Ekberg tvekade inte att plocka upp det röda kortet, och det var svårt att säga emot.

Blåvitt försökte forcera i slutminuterna för en trepoängare, men det var inte en sådan dag för något av lagen.

Överhuvudtaget.

HÄCKENS YTTERBACKAR

Det snackas med all rätt om Irandust, Bengtsson & co som öser in poäng framåt i Häcken så här långt, men jag måste säga att jag verkligen gillar lagets båda ytterbackar. Godswill Ekpolo kanske inte är någon virtous med bollen men han måste vara en av allsvenskans bästa defensiva ytterbackar: stark, brytsäker, vinner många bollar och blockade mot Blåvitt ett par skott skott som skulle varit livsfarliga om de nådde fram till mål.

På vänsterkanten så hade Leonard Zuta ännu en gång kontroll på grejerna, och han är även gärna med när omställningar dras upp åt andra hållet.

En väldigt fin duo, helt enkelt.

HÄCKEN (4-3-3)

Peter Abrahamsson 5

***

Godswill Ekpolo 7

Joona Toivio 6

Rasmus Lindgren 6

Leonard Zuta 6

***

Erik Friberg (63) 4

Daleho Irandust 5

Gustav Berggren 5

***

Patrik Wålemark (55) 5

Jasse Tuominen (55) 4

Leo Bengtsson (83) 5

Avbytare:

Jonathan Ursin Rasheed (MV)

Johan Hammar

Alexander Faltsetas (63) (Utvisad 90) 4

Ahmed Yasin (55) 5

Gustaf Nilsson

Ali Youssef (55) 5

Adam Andersson (83)

IFK Göteborg (4-2-3-1)

Giannis Anestis 7

***

Alexander Jallow (89) 5

Kristopher Da Graca (79) 5

Jakob Johansson 6

Victor Wernersson 5

***

August Erlingmark 5

Alhassan Yusuf 6

***

Hosam Aiesh 5

Patrik Karlsson Lagemyr 5

Giorgi Kharaishvili (46) 6

***

Sargon Abraham (65) 5

Avbytare:

Tom Amos (MV)

Jesper Tolinsson

Adil Titi

Noah Alexandersson (65) 4

Emil Holm (89)

Mattias Bjärsmyr (79)

Tobias Sana (46) 5

FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass