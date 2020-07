Bajen har allt annat än slarvat: ''Vi var överlägset bäst tränade''

Hammarby har lagt mer tid på fysträning än någon annan allsvensk klubb. Men trots det så har det kommit kritik om att flera av Bajens spelare ser dåligt tränade ut.

Gustav Ludwigson håller inte med och pekar på stenhård träning en stor del av vintern igenom.

- Vi var det överlägset bäst tränade laget när serien skulle ha dragit igång till exempel, vi hade kört stenhårt sedan november i stort sett, säger han efter gårdagens 3-0-seger mot ÖSK.



Hammarby gick i och med gårdagens seger upp på åttonde plats, efterlängtade poäng och nu skiljer inte fler än fem till allsvenskt topp-3.

Efter den klara segern med 3-0 eter inte minst ett klassmål från Abbe Khalili så var det uppenbart stor lättnad efteråt.

Gustav Ludwigson pustade ut om betydelsen.

– Jättemycket, vi kan hålla nollan och vi gör tre mål. Vi löper och jobbar, och sedan när det kanske inte riktigt funkar i början så kan vi rätta till det, kommer rätt i våra positioner och kan vinna en del boll och göra det jobbigt för dem, säger han till FotbollDirekts utsände.

- Som jag sade i en intervju i paus, det var inga stora detaljer som var skillnaden i dag, men om man jämför med till exempel mot IFK (Göteborg) där vi också har tryck och de ligger lågt, så lyckas vi ta tillbaka den hela tiden och skapa tryck på dem. Istället för att de får kontra och göra det jobbigt för oss, att vi behöver springa 70 meter. Nu sprang vi tio meter och tog tillbaka den direkt. Så det gör stor skillnad.

Fler skapade målchanser i den här matchen än alla matcher tidigare, ända tillbaka till premiären mot Östersund.

– Så var det. Vi kände väl kanske att vi borde ha gjort ännu fler mål i första. Men jäkligt gött att se att vi lyckas ta med det ut från första halvlek och in i andra, och döda matchen med 3-0. Det är så vi måste fortsätta när vi har en bra period i laget. Så att det inte blir sådana 1-1-matcher som det blev till exempel mot IFK, där vi också hade kunnat ta vara på våra lägen bättre.

Nu är det några dagars - faktiskt - uppehåll. Tränar man då, eller kommer man bara ligga på playan?

– Jag tror att jag kommer in i morgon (läs idag) och kör lite isbad, cyklar loss lite. Sedan kommer det inte vara några tuffa träningar. Nu har vi ändå sex dagars uppehåll, de senaste två veckorna har vi knappt haft riktiga träningar utan man försöker bara hålla kropparna vid liv. Nu kanske vi för en gångs skull kommer kunna göra några riktiga träningar, jobba på lite detaljer och spelsystem. Men till en början handlar det nog för många om att njuta och ta det lugnt lite.

Där till kommer han in på grundträningen som Hammarby fått kritik för, trots att man är just grundtränade som kanske aldrig någonsin tidigare.

Det började ju redan efter förra säsongen i november och fortsatte sedan en bra bit in i januari genom inte minst ett renodlar fysläger utomlands. Hammarbys sport gick så långt att man långt in i januari månad prioriterade fys framför det rent fotbollsmässiga.

Det finns en del som ifrågasatt hur ni varit grundtränade, jämfört med andra. Ni har tappat i slutet på matcherna. Kan det ha med grundträning att göra, eller är det något annat?

– Jag tror det är ganska många delar som spelar in. Vi var det överlägset bäst tränade laget när serien skulle ha dragit igång till exempel, vi hade kört stenhårt sedan november i stort sett. Vi var på fysläger tidigt, redan innan försäsongen, för att komma med en bra grund. Vi var sjukt redo när det skulle ha dragit igång. Sedan när det blev ett uppehåll så körde vi på och när man kollar nu så har vi plötsligt varit i gång i åtta månader på en väldigt hög belastning, utan att ha fått någon riktig vila. Jag tror det tar ut sin rätt.

– Det kan man inte veta, att man plötsligt inte ska dra igång när det skulle dra igång. Jag menar, det kan låta som att de inte haft en plan, vårt team runt oss. De har varit sjukt noggranna med allting. Så blev det såhär istället. Då blev det lite fel, säger Ludwigson och fortsätter sitt resonemang:

– Men jag tror att det spelar in också, att det inte är någon publik. Jag tycker det är många lag som har sett sega ut. Framför allt de lagen som brukar ha en publik som skapar adrenalin och gör att man orkar springa det där sista. När man inte har det så krävs det jäkligt mycket mental styrka. Nu börjar man känna när det har gått en tredjedel hur man ska ta sig an de här matcherna. Och jag tror att vi kommer börja bli starkare och starkare faktiskt.



