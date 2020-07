Nu vill han göra skillnad för Djurgården: "En fantastisk klubb - en familj"

Emmanuel Banda blev klar för Djurgården i slutet av februari. Men det har dröjt för den zambiske landslagsmittfältaren att få visa upp sig i den blårandiga tröjan.

Efter att ha varit med Djurgården på träningsläger i Sydafrika så bröt han sitt kontrakt med belgiska Oostende för att göra klart med DIF. Han presenterades som nyförvärv i pausen av cuppremiären mot Dalkurd, men han blev inte spelklar förrän sista gruppspelsmatchen mot Mjällby.

Där blev det ett kortare inhopp, men Djurgården gick inte vidare från sin grupp och kort därefter satte coronaviruset stopp för all fotboll i flera månader.

När allsvenskan väl drog igång så dröjde det till omgång 10 och övertid hemma mot Östersund innan han fick sin allsvenska debut. Och i söndagens derbyseger mot AIK kom han in med knappa 20 minuter kvar.



– Det har varit okej för egen del, de första månaderna var svåra. Det har handlat om att anpassa sig och komma in i allting, det har tagit lite tid men nu känner jag att jag är mycket mer inne i allting, säger Banda.



– Det är tuff konkurrens och man måste jobba hårt för att få chansen. Nu har jag fått chansen, det var fantastiskt att få komma in nu senast i derbyt. Jag tror alla kommer få sina chanser, i och med att spelschemat är så tajt. Så man måste vara förberedd hela tiden, möjligheten kan dyka upp i varje match.

När du säger att de första månaderna var svåra... coronaviruset stoppade all fotboll ganska direkt efter att du kom till Sverige. Har det spelat in?

– Ja, det är klart att det var en "setback". Jag förväntade mig att komma igång och spela i min nya klubb, och sedan kom coronan. Men det har också gett mig tid att komma in i allting, i laget och klubben och i staden.

Emmanuel Banda hade en landsman på plats i Djurgården i Edward Chilufya. Nu delar de bägge lägenhet i Stockholm. Chilufya har varit till stor hjälp - och han spelade stor roll när Banda bestämde sig för Djurgården:

– Ja det har varit väldigt bra, han har hjälpt mig väldigt mycket. Vi känner varandra från Zambias landslag, det är väl fyra-fem år sedan nu som vi lärde känna varandra. Det är klart att jag rådfrågade honom om klubben, och hur allting var i Sverige. Han gav mig den information jag behövde, efter det så var det ett väldigt enkelt beslut.

Och faktum är att Banda hade sett en hel del av Djurgårdens matcher redan långt innan han kom hit.

– Jag följde dem förra året, genom Edward. Det var väl mest att jag ville följa honom då, så jag brukade kolla livescore, gick in och kollade om han fick spela. Om han hoppade in i en match till exempel, då slog jag på matchen på min dator. Så jag såg rätt många av Djurgårdens matcher i fjol faktiskt.

Nu har du fått spela och vunnit ett derby, även om det förstås var ett väldigt annorlunda sådant utan publik. Har du fått någon bild av hur det brukar se ut?

– Ja, Edward har förstås berättat hur allting är. Hur elektriskt allting är när det är derby på riktigt, med publiken. Nu får vi vänta på det, men det var väldigt viktigt att vinna derbyt. Jag förstår hur mycket det betyder för supportrarna även om de inte är på plats, det är"bragging rights". Vi vet att de är med oss ändå, även om vi inte får se dem på arenan.

– Jag har ju också sett supportrarna och hur det kan vara genom att jag kollade på matcher i fjol. Hur det kan se ut på hemmamatcherna, men även hur många som är på plats också när det är bortamatch. Det är fantastiskt.

Vad kan du säga om klubben nu när du varit där i några månader?

– En fantastisk klubb. Det är en familj, väldigt fint. Familjärt, i hur alla jobbar för varandra. En väldigt bra klubb med stora ambitioner. Det är en bra klubb att komma till och man vill vidare i karriären, det har visat sig med många spelare genom åren.

Banda kommer alltså från två säsonger i belgiska Oostende, där han gjorde totalt 16 ligamatcher 2017-2019. Den sista tiden blev det ingen speltid, och när han jämför fotbollen där med här i Sverige så är det stora skillnader menar han:

– Det är mer taktisk fotboll i Belgien. Med det menar jag att vissa klubbar är supertaktiska, det finns inte så mycket utrymme för frihet utan det är en väldigt strikt matchplan där man bara ska sköta sin speciella uppgift. Här i Sverige kan du uttrycka dig mer på planen, det gillar jag väldigt mycket.

Var det så i din klubb, att det var för strikt?

– Inte i början, men efter ett tag så kom det in en ny tränare och från och med det så var det oerhört strikt. Så det har varit fint att komma hit där man ger spelarna lite mer frihet ute på planen.

Nu vill han först och främst slå sig in på Djurgårdens mittfält och ta en plats.

– Jag är ju en central mittfältare som främst är offensiv, har spelat mycket i nummer tio-rollen. Men jag kan också spela som sittande mittfältare, så jag kan konkurrera där också.

– Just nu är det viktigaste bara att försöka hjälpa Djurgården vinna fler matcher, dels i ligan men också Champions League-kvalet som är väldigt viktigt för klubben. Vi har många spännande matcher framför oss.