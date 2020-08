DJURGÅRDEN-HÄCKEN 3-1 (2-1) 1-0 (21) Kalle Holmberg (Haris Radetinac) , 1-1 (33) Patrik Wålemark (Godswill Ekpolo), 2-1 (48) Kalle Holmberg (Jonathan Augustinsson), 3-1 (47) Erik Berg (Jacob Une Larsson) Varningar, Djurgården: Fredrik Ulvestad, Erik Berg, Jesper Karlström Varningar, Häcken: Ali Youseff Domare: Bojan Pandzic Publik: 0 EN DJURGÅRDSSEGER SOM VAR VÄRD MYCKET En match av stort och starkt värde sett till poängskörd i tabelltoppen. Som Häcken såg ut att ha sin hand i 20 minuter - men förlorade. Har ni hört det förut? Ett fint kombinationsspelande Andreas Alm-lag tryckte tillbaka Djurgården, då gick Joona Toivio och målvakten Peter Abrahamsson bort sig helt i en situation i straffområdet. Haris Radetinac kom emellan och Kalle Holmberg fick läget som gav 1-0. Häcken kvitterade förvisso men då hade redan Djurgården bjudits in i den här matchen och det tillfället tog de vara på med full kraft. Understundom såg Djurgården riktigt bra ut mot en toppkandidat och den här segern var värd mycket. På alla sätt. Häcken slog förvisso tillbaka AIK - men det är svårt att se dom som topplag i år - och får leva med att höra att de ständigt har problem att vinna mot topplag.

För det här var just exakt en sådan match som Häcken måste börja vinna om de ska kunna hota hela vägen fram till en guldstrid.

DRÖMMATCH? KNAPPAST, MEN DRÖMMÅL Det var ingen drömmatch kvalitetsmässigt, men när det bjöds på mål så fick vi se några riktiga delikatesser. Kalle Holmbergs vänsterkanon från 25 meter. Häckens kvittering som var klapp-klapp-spel a la CCCP:s hockeylag på 70-80-talet innan Patrik Wålemark kunde stöta in bollen. Och vem hade trott att vi skulle få se Erik Berg klacka in ett mål? Det var exakt det som hände vid 3-1, när mål förvisso men ändå en klack med stor elegans.

HÄCKENS SKADEOTUR Häcken åkte tidigt på två jobbiga skador. I 17:e minuten fick Ali Youseff gå av efter att ha kolliderat - knä mot knä, ni vet hur fint det kan göra - med en lagkamrat. Och när vi spelat en halvtimme tvingades målvakten Peter Abrahamsson att ge upp. Lite tidigare hade han, som vi såg, kommit snett i gräset och behandlades länge med knäproblem. Han försökte köra vidare, men det gick inte.

ÄPPLET FALLER INTE LÅNGT Det blev inte många sekunder, men en allsvensk debut är en allsvensk debut. Melker Jonsson fick springa in från läktarplats och rakt in på plan när Haris Radetinac linkade av. Och Melker är alltså förre landslagsstjärnan Mattias Jonsson son.

GNÄLLSPIKARNAS PARADIS Det var en stökig match. En hel del småfula efterslängar och en allmän irritation. Och osannolikt gnälligt. Domaren Bojan Pandzic fick slita hårt för traktamentet och gjorde det utan stora missar. Men ett ständigt tjafs från bägge lagen om i stort sett varenda situation som blev eller INTE blev frispark eller varning. Ibland förundras man över hur mycket kraft en del spelare orkar lägga på domargnäll. Men också över domarnas tålamod. Jag hade tappat det fullständigt om jag sprang omkring med pipan. *** DJURGÅRDENS IF (4-2-3-1)

Per Kristian Bråtveit - 5 *** Aslak Fonn Witry - 6 Erik Berg - 6 Jacob Une Larsson - 5 Jonathan Augustinsson - 5 *** Jesper Karlström - 7 Fredrik Ulvestad - 6 *** Jonathan Ring (86) - 5 Kevin Walker (70) - 5 Haris Radetinac (94) - 6 *** Kalle Holmberg (70) - 7 Avbytare:

Tommy Vaiho (mv) Elliot Käck (86) - för kort tid för betyg Emir Kujovic (70) - 5 Emmanuel Banda (70) - 5 Curtis Edwards Melker Jonsson (94) - för kort tid för betyg BK HÄCKEN (4-3-3) Peter Abrahamsson (30) - 4 *** Godswill Ekpolo - 5 Joona Toivio - 4 Rasmus Lindgren - 5

Leonard Zuta - 6 *** Gustav Berggren - 5 Daleho Irandust (78) - 5 Ali Youssef (17) - för kort tid för betyg *** Patrik Wålemark (78) - 6 Alexander Söderlund (78) - 5 Leo Bengtsson - 5 Avbytare: Jonathan Rasheed (mv) (30) - 5 Johan Hammar Jasse Tuominen (17) - 4 Viktor Lundberg (78) - för kort tid för betyg Adnan Maric (78) - för kort tid för betyg Adam Andersson Gustaf Nilsson (78) - för kort tid för betyg FD:s betygsskala 1-10. 1=Totalt misslyckad i allt

