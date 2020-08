Hallenius-debut och tillbaka i serieledning - men besvikelse för Norrköping

LIVE

FotbollDirekt liverapporterar IFK Norrköping-Mjällby. Vi kommer även rapportera höjdpunkter från Elfsborg-Sirius.

Kvällens matcher:

IFK Norrköping - Mjällby AIF 1-1

IF Elfsborg - IK Sirius 2-3

***

Kvällens startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål - Lauritsen - Krogh Gerson - Bergmann Johannesson - Thern - Smith - Levi - Almqvist - Nyman - Haksabanovic.

Avbytare: Jakobsson (mv), Castegren, Fransson, Blomqvist, Ishaq, Kusu, Hallenius.





Mjällby: Eriksson - Watson - Björkander - Agardius - Jeahze - Nilsson - Sabovic - Petersson - Löfquist - Ogbu - Bergström.

Avbytare: Törnqvist (mv), Löfgren, Tamimi, Ibragic, Moro, Holgersson.

***

Elfsborg: Rönning - Larsson - Okumu - Väisänen - Strand - Holst - Olsson - Gojani - Alm - Frick - Karlsson.

Avbytare: Dyngeland (mv), Kaib, Nilsen, Henriksson, Holmén, Ondrejka, Hümmet.





Sirius: Jonsson - Larson - Björkström - Jarl - Björnström - Netabay - Hellborg - Andersson - Saeid - Holmquist Vecchia - Sugita.

Avbytare: Viscosi (mv), Ekdal, Karlsson, Persson, Roche, Shabani, Ståhl.

HÄR BÖRJAR FD:S LIVERAPPORTERING!

1 MIN: Bägge matcherna igång!

3 MIN: Farligt Norrköping - inlägg från vänster, Almqvist framme och hugger framför mål men får inte ordning på nicken.

5 MIN: Mera Norrköping. Ett farligt inlägg från höger, Krogh Gerson. Curlas in fint men förbi Nyman.

7 MIN: Farligt igen Peking! Haksabanovic får bollen i vänsterläge strax utanför Mjällby-boxen. Försöker placera i bortre krysset, strax utanför!

Samtidigt i Borås, 1-0 Sirius, riktigt vackert när Stefano Vecchia kommer loss på vänsterkanten, en mot en med Väisänen, fintar och går inåt och placerar in den vid bortre stolproten.

Stefano Vecchia! Han gör allt på egen hand när Sirius tar ledningen pic.twitter.com/xnwnYuwx4E — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) August 3, 2020

Och direkt därefter 1-1 - Per Frick jobbar in kvitteringen för Elfsborg. Men när jag skriver det... 2-1 Sirius! Elias Andersson. Vecchia till vänster, spelar snett bakåt till Andersson som bredsidar in den.

13 MIN: I Norrköping fortsatt mållöst. Hemmalaget har trycket men inga större målchanser sedan Haksabanovics högkaratiga läge i sjunde minuten.

Just nu leder "andra-matchen" stort vad häller farligheter och action. Händer mycket mellan Elfsborg och Sirius - Vecchia är nära att göra sitt andra mål för Sirius och öka på till 3-1, men bollen utanför. 20 minuter spelade i Borås.

22 MIN: Första gången Mjällby är uppe på Norrköpings halva en längre period. Ogbu jobbar fram en hörna som blir farlig men Pettersson lyckas till sist roffa åt sig bollen.

28 MIN: Levi på högerkanten, kliver inåt, får bollen lite för långt i från sig men Bergmann Johannesson är där och skjuter direkt - tungt skott men Eriksson håller.

Samtidigt i Borås - 3-1 Sirius! Sugita tar distansskott som Rönning inte kan hålla och Björnström hugger på returen, lägger in den vid närmsta stolpen.

Björnström! Sirius utökar ledningen pic.twitter.com/BUxLwuLTwu — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) August 3, 2020

33 MIN: Längre boll mot Nyman som knackar ner mot Almqvist, behöver ta sig förbi sin Mjällbygubbe för att nå bollen och gör det sånär... faller och Norrköping vill ha frispark men får det inte.

34 MIN: Kort därefter - Levi får bollen i fart av Haksabanovic, försöker med snabbt "Romario-avslut" i flykten men bollen en bra bit utanför.

35 MIN: Mål för Norrköping! Men domaren håller inte med - Nyman nickar in den på ett inlägg från höger men domaren gör bedömningen att Nyman klättrar på sin motståndare. Frispark Mjällby.

37 MIN: Farligt Mjällby! Sabovic läser en passning på Norrköpings halva och bryter, lägger i djupet på Bergström som blir fri men kommer nära Pettersson - Norrköpings målvakt räddar.

Paus i Norrköping, det blev inte en sekunds tillägg... 0-0 mellan IFK Norrköping och Mjällby.

Tilläggstid i Borås, och Sugita är nära att göra 4-1 för Sirius! Men nu paus även där, 3-1 till Sirius.

Andra halvlek igång på bägge arenor.

46 MIN: Nyman med målchans mer eller mindre direkt för Norrköping - kommer fri i högerläge, försöker lägga den till höger om Eriksson men Mjällbymålvakten bra med där, fin parad.

I Borås: En av de värsta målmissarna man sett på bra länge. Simon Olsson har VIDÖPPET mål, men Elfsborgsmittfältaren lyckas på något sätt sätta bollen i stolpen. Här är den:

Olsson med en otrolig miss pic.twitter.com/kZUbC5PRjG — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) August 3, 2020

Men så kommer reduceringen för Elfsborg - Jesper Karlsson. Och det är ett betydligt svårare läge än Olssons. Skjuter ur dålig vinkel men Jonsson i Siriusmålet står på fel ben. Får ta på sig det målet, Jonsson. 3-2 till Sirius.

55 MIN: 1-0 Norrköping! Sead Haksabanovic. Fint inlägg från höger Levi, Haksabanovic kastar sig fram vid bortre stolpen och skickar in bollen från nära håll.

62 MIN: 1-1! Mjällby kvitterar, det är Ogbu som är framme efter en hörna.

63 MIN: Byte Norrköping, Fransson in för Smith.

64 MIN: Nytt byte, och nu är det Hallenius som ska in för Norrköping. Debut för stjärnvärvningen, Levi ut.

Är det årets mest händelserika match vi ser i Borås? 3-3, Elfsborg kvitterar! En misskommunikation mellan Björkström och Jonsson som är helt otrolig, jättemiss och Alm kan bara rulla in den i öppet mål.



Alm! Elfsborg kvitterar till 3-3. Men vad händer i Sirius försvar? pic.twitter.com/ioTM6DZtnh — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) August 3, 2020