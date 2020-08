LÜHR: En match som aldrig slutade att underhålla

Elfsborg-Sirius 3-3 (1-3)

0-1 (4) Stefano Vecchia (Axel Björnström), 1-1 (6) Per Frick, 1-2 (8) Elias Andersson (Stefano Vecchia), 1-3 (28) Axel Björnström (Yukia Sugita), 2-3 (50) Jesper Karlsson (Per Frick), 3-3 (63) Rasmus Alm (Johan Larsson)

Varningar, Elfsborg: Rasmus Alm, Leo Väisänen

Varningar, Sirius: Mohammed Saeid

Domare: Victor Wolf

Publik: 0

ELFSBORGS HÖGG PÅ SIRIUS BLUNDERS

I en match som aldrig slutade att underhålla med fart, finesser, närkamper och målchanser så var det gästernas misstag som gav ett forcerande Elfsborg en väg in i matchen.

1-1 var en superbjudning av Yukia Sugita, en misslyckad hemåtpassning som Per Frick tryckte in via Sirius keeper Lukas Jonsson. Patenterat Frick-mål, helt enkelt.

2-3 målet var sedan en bjudning av målisen Jonsson. Visst, skottet från Jesper Karlsson är fräckt, men från dålig vinkel och på första stolpen. Ett mål Jonsson aldrig får släppa in.

3-3 var sedan ett inspel från höger som såg helt ofarligt ut, men missförstånd i försvaret och klantigt målvaktsspel ledde till ett helt öppet mål för Rasmus Alm.

Efter Jonsson bjudning mot Malmö FF nyligen, så kan hans roll som förstakeeper vara i fara. Det blir för många misstag, och de kostar poäng.

VECCHIAS SHOW - OCH SKADA

Vi har sagt efter varje omgång när Sirius skadebenägna anfallare imponerat, att hoppas han nu bara får fortsätta vara hel och frisk. Det är ett glädjepiller att se Sirius spela fotboll när Stefano Vecchia är på humör och i form som han varit 2020.

Nu gjorde han först 0-1 efter en magnifik mottagning, en ruggig bortvändning av bland andra Elfsborgs meriterade högerback Johan Larsson och ett sensationellt avslut vid bortre stolpen.

0-2 bjöd han Elias Andersson på, ett vackert inspel som Andersson dunkade in i Tim Rönnings högra hörn.

Så kom smällen mot vänster knä. En krock med målvakten Rönning, haltande några minuter innan Vecchia till slut tvingades ge upp efter en dryg halvtimme.

Och vi säger som alltid, hoppas det inte är något allvarligt. Hoppas Stefano Vecchia får fortsätta förgylla vår allsvenska med sina geniala manövrar.

Men det kändes inte bra i magen.

DEN GALNA STARTEN

På åtta inledande minuter hann de båda lagen göra tre mål, och det kunde varit mer. Vecchias 0-1-mål i fjärde minuten har jag redan beskrivit, och bjudningen som Yukia Sugita levererade för Per Fricks patenterade motläggs-1-1 var väl det enda som inte höll högsta klass i Sirius första halvlek.

1-2 kom två minuter senare, då Elias Andersson bombade in Vecchias inspel från vänster.

Det var en sanslös fart och lika sanslös utdelning och en alldeles fantastisk start på en allsvensk match.

SIMON OLSSONS VANSINNIGA MISS

Det hade bara gått någon minut in på den andra halvleken när Per Frick vann en duell nära Sirius-målet och Simon Olsson plötsligt stod med HELT öppen kasse från tre meter.

Men istället för att bara rulla bollen in i det öppna målet så stöter Olsson bollen i stolpen på ett närmast obegripligt sätt. Trist för den talangfulle Elfsborgsmittfältaren att vi lever i sociala medier-tider, för den missen kommer att rullas mycket länge på en mängd olika plattformar.

ELFSBORG (4-3-3)

Tim Rönning 4

-

Johan Larsson 5

Joseph Okumu (70) 5

Leo Väisänen 5

Simon Strand (46) 4

-

Fredrik Holst 5

Simon Olsson 5

Robert Gojani (46) 4

-

Rasmus Alm 6

Per Frick 6

Jesper Karlsson (85) 6

Avbytare:

Mathias Lønne Dyngeland (MV)

Gustav Henriksson (70) 5

Deniz Hümmet

Samuel Holmén

Rami Kaib (46) 6

Jacob Ondrejka (85)

Sivert Nilsen (46) 6

SIRIUS (4-3-1-2)

Lukas Jonsson 2

-

Karl Larson (90) 5

Tim Björkström 5

Daniel Jarl 5

Axel Björnström 7

-

Nahom Netabay 5

Adam Hellborg 5

Elias Andersson (90) 6

-

Mohammed Saeid (61) 5

-

Stefano Vecchia (31) 7

Yukiya Sugita 7

Avbytare:

Hjalmar Ekdal (61) 4

Adam Ståhl (90)

Laorent Shabani (31) 4

Joakim Persson

Jamie Roche

Johan Karlsson (90)

Jonathan Viscosi