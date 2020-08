Grzelak: "Vi är ett bottenlag - vi måste inse det"

Elfsborg vann med 2-1 på Friends Arena efter två mål i första halvlek. Per Frick och Jesper Karlsson gjorde att det blev uppförsbacke för Gnaget, och det stannade vid en Henok Goitom-reducering i slutet.

En poäng ner till kvalstrecket nu för AIK. Bartosz Grzelak får frågan om hur han kan lugna alla AIK-supportrar, vad ska man ha för målsättning för resten av säsongen... det blir ett krasst svar:

– Vi är ett bottenlag. Vi kan stå och säga att vi är AIK och vann SM-guld 2018, räkna in en massa gamla SM-guld. Det är strunt samma, vi är ett bottenlag.

– Vi måste inse det. Vi måste inse var vi börjar ifrån. Och då är det inte så att bara för att man byter tränare så händer det grejer direkt. I den bästa av världar så att det gjort det. Men vi måste inse att vi måste ta de här små stegen som man gör när man är i den delen av tabellen.

– Det är klart vi är oerhört besvikna i kväll, det kan vi inte dölja. Men vi måste se de stegen vi tar för varje match. Och den här matchen, okej, vi kommer in med lite fler spelare i box, men vi har fortfarande många saker att jobba på, det som händer på målen bland annat.

Bartosz Grzelak:

"Vi är inte tillräckligt bra helt enkelt"

"Vi letar fortfarande efter oss själva"



