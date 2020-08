''Måste ha varit en av årets svagaste matcher - Besara skillnaden''

KALMAR FF-ÖREBRO SK 0-3 (0-1)

Mål: 0-1 (45) Nahir Besara, 0-2 (61) Besara, 0-3 (71) David Seger.

Varningar, Kalmar FF: Viktor Elm (73).

Varningar, Örebro: Jake Larsson (60).

Publik: 0

Domare: Fredrik Klitte.

RÄTTVIS ÖSK-SEGER I EN AV ÅRETS SVAGASTE ALLSVENSKA MATCHER

Örebro vann, men det var en match som måste hamna i botten av vad vi har sett denna allsvenska säsong.

ÖSK minst dåligt och ett slumpmål (1-0) från Nahir Besara blev avgörande den här gången - men detta var inte bra och det oavsett vad Besara än tyckte i halvtid (jo, han tyckte att Örebro gjorde en bra match så långt). Detta när det i själva verket handlade om lågt tempo och ett passningsspel som var nätt och jämnt av allsvenskt snitt.

Däremot så höjde sig Örebro i andra och tog till sist en rättvis seger, så viktigt efter debaclet mot Falkenberg hemma senast.





HAR NANNE BERGSTRAND ''D E T'' I SIG FORTFARANDE?

Jag tror nog det. Problemet är en tunn trupp och skadorna på Henrik Löfkvist och Nils Fröling - något som hade varit svårt att hantera för vilken tränare som helst, speciellt med den tunna trupp Kalmar FF har.

Men likväl så är det klart att det här inte ser bra ut och Nanne Bergstrand har inte blivit ett lyft för Kalmar FF efter Magnus Pehrsson (men tillskillnad från MP så sitter ju Nanne säkert) och senaste segern går så långt tillbaka som i slutet av juni mot Falkenberg. Omgången där på slutade ju sedan riktigt illa mot Djurgården (0-5) och sedan dess så har KFF fallit tillbaka rejält, även om man faktiskt hade tre raka poänggivande matcher inför denna afton.



PIOTR JOHANSSON

Varför började han på bänken?

Han har varit ett av Kalmars mest intressanta namn och hans tyngd behövs i mina ögon. Den typen av spelare borde inte Nanne Bergstrand ha råd att hålla utanför en startelva. Johansson med sin storlek och spännande utveckling ska ha så mycket speltid som möjligt. Nu kom han in i ett svårt läge och kom aldrig riktigt in i matchen.

KLASSGREJER FRÅN BESARA

Inom loppet av ett par minuter i andra halvlek så hann Nahir Besara med både ett mål som med lövtunn marginal blev offsideavblåst (vilket fin bana han fick på det skottet) - och sedan 2-0 några ögonblick senare. Viktor Elm ville garanterat bara sätta händerna för ansiktet efter en felpassning som friställde Besara som måttfullt lättade in 2-0. Hög klass på det. Jo, han låg sedan även bakom det sista målet. Det är lätt att påstå som ni förstår att 29-åringen från Södertälje var skillnaden på Guldfågeln.





11 MAJ 2019

Där har ni Kalmars senaste seger på Guldfågeln arena.



***



KALMAR FF (3-4-3)

Lucas Hägg Johansson - 4

***



Douglas Bergqvist - 4



Viktor Elm - 4



Fidan Aliti - 4

***

York Rafael - 4 (ut: 46)



Erik Israelsson - 4 (ut: 77)



Svante Ingelsson - 4

Sebastian Ring - 3

***

Roberto Pereira Sipiao - 5



Edvin Crona - 4 (ut: 62)

Isak Jansson - 5 (ut: 78)

Avbytare:

Piotr Johansson - 4 (in: 46)

Filip Sachpekidis - 4 (in: 62)

Carl Gustafsson

Alexander Holmström - (in: 77, spelade för kort tid för att få betyg)

Tobias Andersson

Johan Stenmark

Isak Magnusson (in: 78, spelade för kort tid för att få betyg).

ÖREBRO: (4-4-2)

Oscar Jansson - 6

***

Albin Granlund - 5



Andreas Skovgaard -5



Michael Almebäck- 5



Benjamin Hjertstrand -5

***

David Seger - 4 (ut: 88)

Johan Mårtensson - 5 (ut: 80)



Nordin Gerzic - 4 (ut: 88).



Jake Larsson - 4

***

Nahir Besara - 6

Erik Björndahl - 5



Avbytare:

Kevin Wright

Fabio Sousa (in: 80)

Dennis Collander (in: 80)

Agon Mehmeti

Robin Book (in: 88)

Hussein Ali

Jake McGuire



FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt



2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass