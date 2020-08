Djurgårdens sportchef: "Alla förstår att det är en ganska tuff väg"

Det är hektiska dagar just nu för Djurgården och Bosse Andersson.

Parallellt med veckans två viktiga matcher i allsvenskan, mot Mjällby och Örebro, pågår förberedelserna för nästa veckas bortamatch mot de ungerska mästarna Ferencvaros.

– Det här är ju något som vi gått och väntat på sedan den 2 november. Sen har det varit oerhört osäkert hur allt skulle bli. Men självklart, när vi sitter där och tittar på lottningen och hör Champions League-hymnen - då blir det på riktigt. Djurgården är en av de första bollarna som dras och klart att det kändes väldigt speciellt. Vi visste att det skulle på enkelmöten och någon vecka innan förstod vi att det skulle bli en typ av seedningsgrupper. Ja, det var väldigt speciellt att veta att vi kunde få något av tre lag. På förhand jävligt tuffa motstånd, säger han.

– Sedan vill man givetvis ha hemmaplan. Nu blev det borta och det är inte något vi kan påverka. Vi vet att vi har match klockan 20:00 i Budapest och skulle vi vinna den så väntar Celtic på bortaplan. Alla förstår att det är en ganska tuff väg.

Vad vet ni om Ferencvaros?

– Vi vet historiskt att ungerska mästare är bra och Ferencvaros gjorde ett starkt Europa League-spel förra säsongen. De har erfarenhet och rutin av Europa. Det som kan vara en fördel för oss är att de inte har börjat sitt ligaspel ännu, de har sin första match på fredag. Men vi måste fokusera på Mjällby och Örebro innan dess.

Ni måste lämna in listan på CL-truppen i förtid. Det har varit mycket snack om Magnus Eriksson och Kerim Mrabti - hoppas du ha gjort klart med något namn tills dess?

– Det ska sägas att det finns en del öppningar med den listan ändå, men det är klart, det är ganska svåra tider just nu och vi gick in i säsongen med att tappa allsvenskans bästa spelare Marcus Danielson och allsvenskans skyttekung Buya Turay. Vi tog in Kalle Holmberg och Emmanuel Banda. Det viktigaste är att vi har spelarna som vi har nu hela säsongen, kontinuiteten är viktigast, sedan är det självklart att vi har tittat och undersökt spelare under den här tiden.

Andersson har tidigare bekräftat kontraktsförslag till Mrabti och att man hoppas göra klart med honom inför CL.

– Det som är mest passande för oss nu är spelare som man känner till, spelare som kan komma hit på kort sikt, för det är en svår tid. Ingen vet hur det ser ut nästa år så det är svårt att ta långsiktiga åtaganden för alla klubbar. Jag tror generellt inte att det blir mycket transferns för svenska klubbar i sommar.

Finns det något nytt att säga kring Mrabti och Eriksson?

– Nej, det som är sagt är sagt. Men för varje dag blir det skarpare läge och chanserna minskar. Oavsett om det handlar om listan in till Uefa eller att transferfönstret stänger.