EKWALL: Få lag kan flytta på bussen

Det parkeras bussar i allsvenskan och det görs med precision.

Och vi kan gnälla, kritisera och förbanna den fotbollen - men den spelas av en anledning; det fungerar.

Problemet är inte de parkerade bussarna, problemet är att väldigt få kan flytta på den.

Mjällby under Marcus Lantz är seriens bästa och mest effektiva lag med lågt försvarsspel. De har så många skickliga fotbollsspelare i sin trupp att de kan anpassa sig perfekt och omsätta sin defensiv till en blixtrande offensiv.

Om det fanns någonting Djurgården visste så var det att det skulle bli minst en fembackslinje och varenda gul Mjällby-spelare på rätt sida bollen.

Ändå sprang blåränderna rakt in i fällan under 45 minuter.

Bollen rullades i sakta mak, fram och tillbaka. Ett och annat kantbyte med framförallt Aslak Fonn Witrys patenterade crossboll, men det mesta i inläggsväg blockat för att det tar lite för lång tid.

Jag vet inte hur många allsvenska matcher jag suttit på där jag lämnat Fotbolldirekts halvtidsrapporter som handlar om att ett lag måste öka bolltempot (som det heter på tränarspråk); spela snabbare, smartare, rakare.

Men det är en del.

Det har nästan blivit en trend för en del lag att packa in fem spelare längst bak, med tre-fyra mittfältare som sopar rent framför dom.

För att det fungerar lite för bra.

Allsvenska topplag måste helt enkelt bli mycket bättre på att bryta ned ultradefensiven.

Först då får vi se en helt annan fotboll, först då slipper vi dubbeldäckare som står fickparkerade.

Nu är det "lite för lätt" att få motståndarna ur balans.

Jag pratade med Djurgårdens Curtis Edwards om det efter mötet med Mjällby och han höll med.

- Ja, så är det. Vi måste bli mycket bättre på att spela bort de typen av taktiska motståndare. Där har vi mycket att förbättra, menade Edwards.

Det handlar ju inte "bara" om att spela snabbare, även om att kunna återerövra bollen oftare och mera effektivt föt att hitta nya anfallsvågor längre fram. Och om att ta sig förbi block med med passningar som slår flera motståndare med en passning.

Nu är det lite för mycket klassiskt svenskt, det rullas boll till närmaste spelare, det ska tas emot med en och två touch, det ska tittas upp, det ska beslutas och sen kommer nästa passning på fem-sex meter och så går det runt så utan att vinna mycket mark.

Det handlar ju inte uteslutande om Djurgården, det har sett likadant ut hos rätt många andra lag, även hos Malmö FF innan Ola Toivonen anlände.

Egentligen är det bara Sirius som lyckats riktigt bra med att spela bort parkerade bussar, sen har de andra problem på andra håll i sin lagstruktur.

Vi kan absolut gnälla på att den superdefensiv vi ser i allsvenskan inte tar fotbollen framåt.

Men jag har den fullaste förståelse för att lag som Mjällby, Varberg, Östersund, Helsingborg och några till använder den för att ha en möjlighet att vinna så många poäng som möjligt.

Och det enda sättet att bli av med allsvenskans parkerade bussar, det är att bli bättre på att spela runt dom.

Annars kommer de stå kvar ett tag till.

***

Nu vann Djurgården över Mjällby med 2-1 till alut och det gjorde de på det sätt som de vann rätt många matcher förra året.

Ett inlägg, pang i mål via skallen på Emir Kujovic.

En hörna, pang i mål på nick. Från Jonathan Augustinsson, av alla.

Som någon djurgårdare twittrade: "Jag är nöjd med att vara missnöjd med spelet och ändå ligga trea i serien".

***

Det ska sägas att det kräver sin konst att spela det spel som Mjällby spelar - och dessutom vara extremt bra på det.

Nu mönstrade de ett lag som var väldigt intressant med Jesper Löfgren som defensivt ankare, Löken Löfquist, Besard Sabovic och David Batanero på mitten, Mamudo Moro och hysteriskt formstarka Moses Ogbu längst fram.

Just nu är det ett lag med spelare som kan störa vem som helst i allsvenskan.

***

Statistiken från Malmö FF-Örebro SK är ju mördande.

25-6 i avslut.

10-1 i hörnor.

De manglar på nu, Malmö FF, och Jon Dahl Tomasson har fått till en perfekt rotationsmix, där inga spelare faller ur ramen.

Nu kunde Adi Nalic avgöra efter några långa veckor bakom fiskpinnarna. För att bara förtydliga hur bra MFF:s bredd har fungerat på senare tid.

Den här serien ska avslutas den andra advent och det är mycket kvar och allt kan alltid hända.

Men just nu är det väldigt svårt att se vilket annat lag som kan hota Malmö FF i längden?