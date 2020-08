Fortsätter ösa in mål - debutsäsongen i eliten: "Aldrig varit i så bra form"

Akropolis har stått för en stark inledning på första säsongen i superettan, och anfallaren Nikola Vasic har gjort fem mål sin första säsong i näst högsta serien. Hans första säsong som fotbollsspelare på heltid - efter att ha öst in mål i division 1 och 2 med ett elektrikerjobb så kan han nu för första gången gå in för fotbollen fullt ut.

– Jag har aldrig varit i så bra form. Jag kan lägga så mycket mer tid på min kost, på återhämtning, på sånt man inte hinner eller orkar när man jobbar, har barn och spelar fotboll, säger Vasic.



Akropolis har imponerat i superettan, på femte plats efter tolv spelade matcher. Laget består till stor del av spelare som kommit upp i AIK, Djurgården, Hammarby eller BP:s a-lag men inte tagit plats, och som nykomling har man tagit för sig rejält - bästa målskytten Nikola Vasic är överraskad över hur bra det gått:

– Det går bra, verkligen. Jävligt kul. Vi trodde nog inte att det skulle gå så bra här, men vi gnuggar på. Vi har otroligt bra spelare i laget. Vi är lite bortskämda med den här truppen, vi har 28 spelare och alla är tillräckligt bra för att ta en startplats. Det är inte ofta man har det så, det brukar vara att det är juniorer som fyller ut de sista platserna, säger Vasic, som efter att ha öst in mål i lägre divisioner nu är uppe i eliten för första gången, som 28-åring.

Efter 61 mål på tre säsonger i division 2 och 1 så står han nu på fem fullträffar i superettan. Det efter att ha lagt ned sitt jobb som elektriker för att gå in för fullt för fotbollen:

– Jag har lagt ned mitt jobb helt nu. Jag jobbade fram till februari-mars. Jag är föräldraledig från jobbet året ut för at lägga all fokus på fotbollen. Jag gick ner till halvtid första månaderna i januari-februari. Tre dagar i veckan hade vi dubbelpass, då får man åka till jobbet klockan 6 på morgonen, jobba några timmar och så därifrån till träning, därifrån tillbaka till jobbet några timmar och sedan till träning igen... det blir ju ohållbart.

På de sex månader som gått sedan dess har han sett stora effekter fotbollsmässigt.

– Absolut. Jag har aldrig varit i så bra form. Jag kan lägga så mycket mer tid på min kost, på återhämtning, på sånt man inte hinner eller orkar när man jobbar, har barn och spelar fotboll. Det ger mycket mer energi också i min fritid. Så det är en stor förändring.

– Det är första gången jag har det såhär, att jag inte jobbar alls. Senaste fem-sex-sju åren, har jag jobbat och spelat parallellt, samtidigt som vi har två barn. Det är en enorm förändring.

Känns det orättvist också, att man inte riktigt fått chansen till att testa på det tidigare, att man kunde ha blivit ännu bättre tidigare?

– Ja, lite så tyvärr. Det är lite en Stockholmsgrej också, att man måste ha ett jobb om man bor här. Som yngre var man ute med kompisarna också, man kanske inte var helt dedikerad. Det var inte förrän för några år sedan då man fick chansen högre upp som man gick in för det mer.

– Jag känner att för varje kliv uppåt jag tagit, att jag passar för det bättre ju högre upp man kommer. Medspelarna är bättre, jag får mer bollar, det är lite lättare att hitta ytor. Jag känner att alla lag vi möter nu, de är förstås bättre tränade än lag jag mött i lägre divisioner. Samtidigt har vi tränat sjukt hårt på försäsongen. Då är vi på samma nivå som de andra. Vi har kört mycket dubbelpass, mycket styrka.

Vasics agent Marco Salvatore tror att det finns möjligheter med allsvenska klubbar framöver om spelaren fortsätter producera i superettan:

– Jag vet inte om om det kan bli en övergång i det här fönstret eller i nästa. Klubbarna hade redan koll på honom sen tidigare, han vann skytteligan i division 1 när han jobbade åtta timmar om dagen som elektriker och gick upp klockan 5 på morgonen. Nu är det mer fokus på fotboll och han gör fina mål också i superettan.

– Just nu i och med covid-19 så föredrar många allsvenska klubbar att följa lokala och billiga spelare och de har säkert honom på sin lista, säger Salvatore.

Nikola Vasic själv känner att det inte är bråttom att ta ett steg uppåt redan i sommar.

– För mig... bara att spela i superettan för Akropolis, det är en jättestor grej för mig. Jag är inne i det nu, vill bara ta så mycket poäng som möjligt i superettan. Nå allsvenskan med Akropolis istället? Ja varför inte, jag ser inte det som någon omöjlighet.

– Det jag tycker är kul är att det går så bra för laget. Att vi är med däruppe. Vi har nästan spelat halva serien, och det känns inte som vi kommer ligga på lägre halvan när allt summeras i alla fall. En annan rolig grej är att vi har roterat jättemycket. När vi kommer in i höstsäsongen, och de andra lagen har spelat samma elva hela tiden, då får vi se. Jag tror vi kan vinna jättemycket på att vi roterat så mycket då.

Akropolis möter AFC Eskilstuna på bortaplan i kväll klockan 19.