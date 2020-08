Kalmar FF:s supertalang Nils Fröling, 20, har åkt på en ny smäll.

Anfallaren hade efter en knäskada deltagit fullt på träning ett par dagar när han under torsdagen föll ihop i smärtor efter en närkamp och en smäll mot samma vänsterknä.

Fröling ska nu läkarundersökas under fredagen

– Det är klart att man är orolig när det händer, säger Fröling.

Det var i juli som Nils Fröling skadade knät (inre ledbandet) under träning, och sedan dess har han jobbat för att komma tillbaka till Kalmar FF som är fast i den allsvenska botten.

Det fanns en förhoppning om att den viktige anfallaren skulle kunna spela mot Mjällby på måndag då Fröling under de senaste dagarna kört på fullt under träning med laget.

Men under torsdagen var olycka framme igen.

Efter en närkamp så blev Fröling liggandes på banan, uppenbart plågad av smärtor.

– Jag fick en smäll på sidan av knät och det gjorde lite ont, säger Fröling.



Är det samma knä som det du skadade tidigare?

– Ja.

Vad händer nu då?

– Nu blir det att gå och kollar så att det är okej, så att inget förvärrats. Jag ska träffa en läkare under fredagen. Jag vet inte om det blir magnetröntgen, men förhoppningsvis är det inget som är farligt och förhoppningsvis ska inte dröja längre än tidigare att komma tillbaka, säger Fröling.



– Det här gör vi för säkerhets skull.



När skulle du vara tillbaka, enligt plan?

– Det fanns egentligen ingen tidsplan eller datum. Den här veckan och nästa vecka skulle jag steppa upp träningen och se hur jag känner till närmaste match. Det fanns inget direkt datum.

Är du orolig nu?

– Det är klart man är orolig när de händer. Jag har gått igenom det här en gång tidigare, och jag vet hur knät känns. Så just nu är jag inte så orolig, och jag ska ändå träffa läkare under fredagen.



Nils Fröling är U21-landslagsman och hann göra två mål på sex matcher innan knäskadan i juli.