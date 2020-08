1-4 mot Mjällby: "Nu måste drastiska saker ske hos Kalmar"

KALMAR FF - MJÄLLBY 1-4 (1-1)

0-1 (25) Eric Björkander (Moses Ogbu), 1-1 (38) Isak Magnusson, 1-2 (84) Självmål, 1-3 (89) Viktor Gustavsson., 1-4 (90+2) Moses Ogbu

Varningar, Kalmar FF: Sebastian Ring, Utvisning, Kalmar: Sebastian Ring.



Varningar, Mjällby: Besard Sabovic



Domare: Andreas Ekberg

Publik: 0









SPELADE SIG SJÄLVA NED UNDER STRECKET

En målvaktsdebutant och lagkaptenen utanför laget. Ändå borde Kalmar FF ha presterat betydligt bättre än 1-4 hemma mot Mjällby. Nu ser situationen riktigt prekär ut för smålänningarna som i och med förlusten lämnade över kvalplatsen till Falkenberg på målskillnad och själva klev ned under nedflyttningsstrecket och är nu näst sist. Det är bara tre mål som skiljer laget från Helsingborg på jumboplatsen. Nu måste drastiska saker och ting ske hos Kalmar om det inte ska bli superettan kommande säsong. Transferfönstret är på väg att stänga snart och hur säkert sitter egentligen tränaren Nanne Bergstrand.





MJÄLLBY BRÖT TUNG SVIT



Fem raka allsvenska matcher utan seger mot Kalmar FF var facit för Mjällby när laget anlände till Guldfågeln Arena. Det var nu en svit som bröts i och med 4-1-segern. Senast laget vann mot Kalmar var 2012, då Mjällby vann båda mötena med Kalmar, 1-0 hemma och 2-1 borta. I 1-0-segern hemma gjorde Pär Eriksson Mjällbys mål och i 2-1 segern gjorde målen av Daniel Niklasson och Erton Fejzullahu.



LÅNGA INKAST - ETT ANFALLSVAPEN

Lag som har spelare som är duktiga på att hiva in bollen i straffområdet tillför ytterligare en dimension i anfallsspelet. Mjällbys ledningsmål kom till just genom ett långt inkast av Moses Ogbu som nådde pannan på Eric Björkander. Och en kvart in på den andra halvleken fick Kalmar ett inkast som Svante Ingelsson skickade in med kraft i straffområdet och som nickades precis utanför stolpen av Fidan Aliti. Långa inkast - ett anfallsvapen så gott som något.

OGBU FORTSÄTTER LEVERERA

2013 gjorde Moses Ogbu 18 mål för Sirius i division 1 Norra. Kanske inte riktigt lika många mål blir det denna säsong från hans sida men han är på god väg. I och med målet mot Kalmar är han nu två mål från att nå tvåsiffrigt antal denna säsong och har redan nu passerat sin bästa notering på sju mål i allsvenskan på en säsong vilket han gjorde 2018. Han fick sin svit av mål i raka matcher bruten mot MFF senast. Har han påbörjat en ny nu?

***





KALMAR FF (4-2-3-1)

Tobias Andersson - 4

***

Piotr Johansson - 5

Douglas Bergqvist - 5

Fidan Aliti - 5

Sebastian Ring (utvisning, 86) - 3

***

Romario Pereira Sipiao - 5

Erik Israelsson - 5

***

Isak Magnusson - 5

Isak Jansson (72)- 5

Filip Sachpekidis (72) - 5

***

Svante Ingelsson - 6

Avbytare:

Ole Söderberg (mv)

Adrian Edqvist

York Rafael (72) - för kort tid för betyg

Carl Gustafsson

Alexander Ahl Holmström (72) - för kort tid för betyg

Johan Stenmark

Edvin Crona





MJÄLLBY (5-3-2)

Carljohan Eriksson - 5

***

Jonathan Tamimi (79) - 5

Max Watson - 5

Jesper Löfgren (79) - 6

Eric Björkander - 5

Viktor Agardius - 5

***

Besard Sabovic (87) - 4

David Batanero - 7

David Löfquist - 5

***

Moses Ogbu - 6

Mamudu Moro (72) - 4

Avbytare:

Noel Törnqvist (mv)

Viktor Gustafson (79) - för kort tid för betyg

Joel Nilsson (79) - för kort tid för betyg

Jacob Bergström (72) - för kort tid för betyg

Adam Petersson

Jesper Gustavsson (87) - för kort tid för betyg



Taylor Silverholt







FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass