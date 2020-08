Nu startar Bajens jakt på 50 miljoner: ''Inget snack''

Hammarbys vd Henrik Kindlund har varnat för att Hammarby backar med omkring 60 miljoner 2020.

Ikväll startar Bajen sitt Europa League-kval där ett avancemang till gruppspelet skulle dra in omkring 50 miljoner.

- Det hade varit otroligt välkommet - det är ju inget snack. Vi vill ut i Europa och som jag ser det så måste Europa prioriteras ännu mer av allsvenska klubbar, säger Jesper Jansson.



Det har gått ett några månader sedan Hammarbys vd gick ut och varnade för det ''worst case-scenario'' som hotade och hur Hammarby riskerade ett minusresultat som skulle hota existensen - detta trots 49 miljoner i eget kapital i början av året.

Även Malmö FF gick tidigare ut med en liknande varning och Daniel Andersson kommenterade nyligen de ekonomiska möjligheter som nu öppnas i och med Europa League-starten och chansen att trots allt rädda ett becksvart finansiellt år så här långt.

– Vi vill alltid vidare i Europa, framförallt på de sportsliga grunderna men också på grund av de ekonomiska bitarna, sade han till Kvp.

Under torsdagen går nu både Malmö FF och Hammarby in i kvalet men Jesper Jansson känner trots det ingen ekonomisk piska och extra press - trots att ett eventuellt gruppspel genererar cirka 50 miljoner kronor.

- Men jag känner inte det, säger Jesper Jansson och svarar på frågan om det ändå inte måste anses som extra viktigt att lyckas just i år:

- Alltså klart att det vore väldigt välkommet i dessa tider. Men samtidigt så är det inget vi har budgeterat för samtidigt som de värsta ekonomiska prognoserna dämpats. Det ser inte riktigt lika illa ut längre.

- Men med det sagt, det är klart att det hade varit otroligt välkommet och att vi vill ut i Europa det är ju inget snack. Som jag ser det så måste Europa prioriteras ännu mer av allsvenska klubbar.

Det ser på förhand ut som att det är svårt att veta varken ut eller in med tanke på att det ser ut som att Puskas kommer med ett b-lag ikväll. Hur ser du på det?

- Men jag håller inte alls med om det. Glöm juniorlag. De kommer med riktigt bra lag. Ja, jag är övertygad om det. Jag känner igen en hel del namn som har varit med på högsta nivå.

- Definitivt inte ett b-lag.

Du såg att Celtic slogs ut mot en annan ungersk klubb? Ferencvaros som ju slog ut Djurgården...

- Precis och det är väl någonting som visar hur svårt det här är. Vi vill ut i Europa och jag hoppas vi klarar av att ta ett steg närmare det ikväll.

Hur är anspänningen hos dig och hos spelarna?

- De vet att det är högprioriterat. Det är full fokus. Nu träffas vi snart och ska pumpa upp oss inför denna kväll. Det är Europa alla vill till och det ska vi visa ikväll. Men det blir svårt. Det vet vi.



Inför Puskás Akadémi denna afton saknas definitivt namn som Simon Sandberg, Kalle Björklund och Akinkunmi Amoo. Puskas anlände till Stockholm under gårdagen.