Zlatans hint - nu ser dörren till Bajen definitivt stängd ut

Hammarbys delägare Zlatan Ibrahimovic var på plats när Puskas Akademia besegrades i kvalet till Europa League i går.

Dagen därpå så ger han tydliga signaler om att vara överens med AC Milan om en kontraktsförlängning. Turerna har varit många, där det under våren och tidig sommar faktiskt på allvar såg ut som att Hammarby hade en chans att få honom, men ju längre tiden gått desto mer har talat för att han förlänger med Milan.

Det har spekulerats vara klart de senaste dagarna, men Zlatans agent Mino Raiola har hävdat motsatsen.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT