"Stark seger för jumbon - mästarna har en hel del att fundera på"

HELSINGBORG - DJURGÅRDEN 3-1 (0-0)

0-1 (57) Curtis Edwards (Jonathan Ring), 1-1 (60) Rasmus Jönsson, 2-1 (72) Anthony van den Hurk (Martin Olsson), 3-1 (81) Alhaji Gero (Martin Olsson)

Varningar, Helsingborg: Olof Mellberg

Varningar, Djurgården: Mohammed Abubakari, Fredrik Ulvestad

Domare: Granit Maqedonci



Publik: 0







TIO SPELARE BORTA - VANN ÄNDÅ



Det var länge oklart om matchen skulle kunna spelas men vid 14:30 blåste domaren Granit Maqedonci igång matchen och då saknade hemmalaget Helsingborg hela tio spelare, däribland både förstemålvakten Anders Lindegaard och andremålvakten Kalle Joelsson. En not i kanten är att sex av de tio frånvarande alla har ett förnamn som börjar på bokstaven A.

Men när matchen väl drog igång såg inte Helsingborg alls plågat ut av den höga frånvaron - tvärtom. Laget var stundtals bättre än de regerande svenska mästarna och med mer skärpa i avsluten hade det kunnat varit både ett och två mål från hemmalaget redan under den första halvleken. Den bristande målutdelningen i den första halvleken kom i stället i den andra när laget gjorde tre mål och hade bud på ytterligare ett par - det hade förresten också Djurgården genom en stolpträff av Edward Chilufya. En riktigt stark seger för jumbon samtidigt som regerande svenska mästarna Djurgården har en hel del att fundera på för tillfället.





MÅL SOM EN MÅLGÖRARE



Rasmus Jönsson slog igenom på allvar i Helsingborg 2009 med åtta allsvenska mål. Då som en 19-årig yngling. Under de senaste åren har han dock haft svårt att nå upp till de målmässiga nivåerna som han hade tidigt i karriären. Förra säsongen blev det fyra mål och denna säsong hade han bara gjort ett mål inför matchen mot Djurgården. I den andra halvleken dök dock chansen upp och då visade Jönsson klassen ändå. Han gjorde ett mål som alla stora anfallare brukar göra när de får bollen rättvända. Avancerade ett par steg och sedan avslutade distinkt bakom Bråtveit. Andra målet för Jönsson denna säsong och kanske har det börjat lossna för 30-åringen nu.

NYFÖRVÄRVEN IN I STARTELVORNA

Både Helsingborg och Djurgården passade på att plocka in nya spelare under det nyligen stängda transferfönstret. Hemmalaget Helsingborg har lånat in tidigare Djurgårdsspelaren Kebba Ceesay från Sirius och han gjorde en stabil insats. Det kändes som om han inte satte en fot fel. Andreas Granqvist kan vara borta resten av säsongen om så skulle behövas. Helsingborg har ett starkt mittlås i Martin Olsson och Kebba Ceesay.

Hos Djurgården gick nyförvärvet Magnus Eriksson också rakt in i startelvan men hans insats var betydligt mer blek. Det stod inte alls att känna igen Eriksson från hur han såg ut när han lämnade Djurgården för proffslivet i nordamerika.

GJORDE MÅL - BYTTES UT

I den 57:e minuten tog sig Jonathan Ring fram på Helsingborgs vänsterkant. Han slog ett inlägg som Edward Chilufya inte nådde med skallen men bakom honom stod Curtis Edwards perfekt placerad och han tog emot bollen och stötte sedan in den i ena hörnet bakom Helsingborgs duktige tredjekeeper Alexander Nilsson. Det var det sista som både Ring och Edwards gjorde i matchen, båda byttes ut precis efter målet.

Och detsamma hände också efter Helsingborgs mål till 2-1. Anthony van den Hurks sista insats på planen var att göra 2-1 för Helsingborg. I samband med målet skadade han sig och tvingades utgå.



STÖKIGE MELLBERG



Trots att han slutat som spelare strömmar korten in till Olof Mellberg. Han har redan varit avstängd denna säsong och i den 38:e minuten fick Mellberg gult kort av domaren Granit Maqedonci efter att fjärdedomaren Kaspar Sjöberg snappat upp något verbalt opassande från HIF-tränaren.





***

HELSINGBORG (4-4-2)

Alexander Nilsson - 5

***

Joseph Ceesay (79)- 5

Kebba Ceesay - 7

Martin Olsson - 7

Adam Eriksson (88) - 6

***

Brandur Hendriksson - 6



Mohammed Abubakari - 5



Mix Diskerud - 5



Alex Timossi Anderssson - 6

***

Anthony van den Hurk (74) - 7

Rasmus Jönsson - 6



Avbytare:

Ian Pettersson (mv)

Marcus Olsson

Alhaji Gero (74) - för kort tid för betyg



Max Svensson



Erik Figueroa (88) - för kort tid för betyg



Shkodran Maholli



Noel Mbo (79) - för kort tid för betyg







DJURGÅRDEN (4-2-3-1)



Per Kristian Bråtveit - 5

***

Aslak Witry - 5

Jesper Nyholm - 6

Erik Berg (79) - 4

Jonathan Augustinsson - 5





***

Fredrik Ulvestad - 5

Jesper Karlström - 5

***

Magnus Eriksson - 3

Curtis Edwards (57) - 5

Jonathan Ring (57) - 5

***

Edward Chilufya (79) - 4





Avbytare:

Tommi Vaiho (mv)

Elliot Käck (79) - för kort tid för betyg

Kevin Walker

Haris Radetinac (57) - 5

Kalle Holmberg (57) - 5

Emir Kujovic (79) - för kort tid för betyg

Oscar Pettersson





FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass