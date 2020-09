Maxtak på 500 personer - då kan Djurgården spela utan publik

Fotbollen har fått ett ja om att börja ta emot publik från den 1 oktober. Men hur stor publik kommer det att handla om? Att det blir långt ifrån full publikapacitet i allsvenskan kan vi vara säkra på.

Frågan är ute på utredning, men får Folkhälsomyndigheten bestämma så blir det inte fler än 500 personer - FHM föreslår ett tak på 500, oavsett vilken match det handlar om.

Det är förstås en het fråga för samtliga klubbar just nu, och flera har idéer om hur man vill ta emot publik på ett säkert sätt. Malmö FF har kommit fram till att Eleda Stadion kan ta in 5 500 åskådare på ett säkert sätt. Hammarbys vd Henrik Berggren gjorde nyligen klart att man går back på att ta in 500 åskådare. SEF-klubbarna är eniga om ett tak på 500 är fel - hur många som bör släppas in på en arena ska avgöras från fall till fall.

Djurgårdens vd Henrik Berggren säger att man förmodligen struntar i att släppa in publik om det är max 500 som gäller.

– Vi har haft samma hållning hela tiden. Klart vi pratar om det här internt i föreningen. Men vi kommer inte besluta hur vi ska göra förrän vi vet exakt vad vi har att förhålla oss till, säger Berggren och fortsätter:

– Men är det 500 som gäller... det är i princip omöjligt för oss att hantera. Vi har nästan 11 000 säsongskortsinnehavare. Vi lutar väl åt att spela utan publik i så fall, säger Djurgårdens vd.

Hur ekonomiskt försvarbart är det att arrangera en match inför 500 åskådare, skulle ni gå back på det?

– Alla som håller på, vi är ganska vana att arrangera matcher. Det är ganska nytt det här, men vi kommer hantera det. Om man däremot släpper in 5 000: Att kontrollera det, det kostar nog mer. Men man vill väldigt ogärna välja mellan sin publik. Vi får väl se vad som kommer beslutas den närmsta tiden. I övrigt står vi bakom SEF och SvFF:s gemensamma hållning i det här fallet.

Det handlar alltså för Djurgården mer om en principfråga:

– Det handlar mer om att det är svårt att välja sin publik. Att vi vill undvika det. På den lägre nivån (500) är det jättesvårt men det blir det även om det skulle vara tillåtet med 5 000, säger Berggren, som också poängterar att antalet hemmamatcher som är kvar är så få nu:

– Vi pratar väl för vår del om fyra eller något (från 1 oktober), det är inte jättemycket. Man vill bara att allt ska bli som vanligt, med publik och den stämning som blir, vi saknar alla det.

Djurgården är en av de allsvenska klubbar som mår bäst ekonomiskt, och man kan nog övervintra en säsong utan publik säger Berggren. Men mycket längre ån såhär kommer det inte fungera.

– Skulle vi gå in i 2021 och inte ha publik då heller... säsongskortsförsäljningen skulle dra igång nu strax egentligen, men det är väldigt stor osäkerhet kring den just nu. Just nu så reder vi oss, men över tid så kommer vi också få problem.