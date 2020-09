Jämställda löner i landslaget: "Tror spelarna är så pass goda att de tycker det är rätt"

En stor snackis dagen innan matchen mot Frankrike: Herr- och damlandslaget kommer få jämställda löner. Vi har sett det i flera andra fotbollsländer den senaste tiden, och nu kommer det bli så också i Sverige.

Och det var ingen mindre än Emil Forsberg som avslöjade detta på presskonferensen idag. Förbundet kommer snart kommunicera det.

– Otroligt intressant, och än en gång känns det som att spelarna skriver generalsekreteraren Håkan Sjöstrand på näsan, säger Ekwall.

Bakgrunden är att SvFF varit anmälda av DO (Diskrimineringsombudsmannen) kring ojämställda ersättningar i VM 2018 och under 2019. DO slog fast att det inte var diskriminering, men heller inte jämställda löner. Lühr är övertygad om att herrspelarna nu tagit saken i egna händer och forcerat fram en lösning med helt rättvisa ersättningar.

– Jag tror personligen att spelarna i herrlandslaget är otroligt trötta på att svara på frågor kring de här ersättningarna. Det är inga pengar för dem egentligen. Och jag tror även att de är så pass goda att de tycker att det är rätt, säger Lühr.

– Jag älskar att Emil Forsberg avslöjar det hemliga mötet, i sann kvällstidningsanda.

Inför matchen imorgon så finns det en del bekymmer - att Isaac Kiese Thelin kallats in när det redan finns fem anfallare i truppen säger någonting:

– Det har insmugit sig någon sorts problematik i det svenska laget, eftersom man nu kallat in Isaac Kiese Thelin och innan dess John Guidetti. Vilket innebär att det är någon forwardsspelare, förutom Sebastian Andersson som inte tränat för fullt, som inte är hundra. Och då är det namn som vi helst sett från start, säger Ekwall.

Med andra ord; någon av Alexander Isak, Robin Quaison eller Marcus Berg - såvida inte inkallade John Guidetti har gjort sig illa. Men knappast:

– På presskonferensen var Janne Andersson lite småhemlig. Han hade inte varit småhemlig om det inte hade handlat om en betydelsefull spelare, och en anfallare, säger Ekwall.

Sebastian Larsson har utsetts till lagkapten i skadade Andreas Granqvists frånvaro. Och Larsson är den vi vet kommer starta mot Frankrike i morgon. Ekwall/Lühr spår ett mittfält med Larsson och Gustav Svensson centralt, Dejan Kulusevski och Emil Forsberg på kanterna.