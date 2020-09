Intresset ökar för ÖSK:s supertalang - ''Jag vill inte veta''

Örebro SK:s jättetalang Dennis Collander fick sin första allsvenska säsong förstörd av skador. I år har 18-åringen klivit fram ordentligt, och FotbollDirekt kan berätta att han följs tätt av klubbar från Tyskland, Italien och Belgien.

– Det är klart att det finns i bakhuvudet, och att man har större mål än allsvenskan. Men det gäller att fokusera på där man är just nu, säger Collander.

När Örebro SK tog in Dennis Collander inför fjolårssäsongen så gav det eko - allmänt betraktad som en av de klart främsta i sin ålder i landet så såg ÖSK möjligheter i allsvenskan direkt som 17-åring.

Men skador förstörde fjolårssäsongen, och Collander fick ställa in sig på 2020. Och kvitt skadorna så har han börjat få mer och mer utrymme. Debuten kom mot Sirius 5 juli, och sedan dess har han spelat i samtliga matcher utom två, fem starter.

Och flera utländska klubbar följer honom nu noggrant. Det handlar enligt FotbollDirekts uppgifter om klubbar från Tyskland, Italien och Belgien.

– Jag har försökt med samma taktik hela tiden när det gäller intresse från andra klubbar: Så länge det inte är något konkret så är det inget jag lägger fokus på. Jag har sagt till min agent att han får sköta de delarna. Det är inget jag vill veta om egentligen förrän det verkligen är konkret, säger Collander, som dock har förhoppningar på längre sikt:

– Det är klart att det finns i bakhuvudet, och att man har större mål än allsvenskan. Men det gäller att fokusera på där man är just nu, utan att man gör jobbet så kommer det aldrig hända.

Känns det som att det här är din "riktiga" debutsäsong?

– Ja det är lite så, med tanke på hur förra säsongen blev. Men man kände väl från början, att även om känns som man varit inne i det så länge så är det en förändring. Framför allt med matchtempot. Att få komma igång och spela, det har varit mitt mål och min förhoppning hela tiden. Spela så mycket som jag förtjänar, utvecklas så mycket som möjligt. Det känns bra nu, jag tycker jag har utvecklats och tagit steg hela tiden.

Några specifika mål, som att få starta x antal matcher, har han inte haft:



– Jag har mer fotbollsmässiga mål, saker i spelet som jag behöver bli bättre på. Än att jag ska uppnå ett visst antal matcher eller ett visst antal mål. Utan det är mer saker på planen jag jobbar med och försöker förbättra.

Vad känner du själv att du behöver utveckla?

– Det har varit lite olika saker, jag har spelat i olika roller, både som 10:a och 6:a och det är saker i båda rollerna som jag behöver jobba på. I början av säsongen när jag tog mina maxlöpningar så gick jag på det för hårt, jag har insett att jag måste vara smartare och spara mig mer till rätt lägen. Det har jag blivit bättre på, nu är det mer att man har mer energi och att jag lärt mig värdera mer.

Var du för ivrig i början i och med det långa skadeuppehållet?

– Ja, det är väl bland annat det, man kommer från långt uppehåll efter skada, man vill få ut så mycket och tar ut sig för mycket istället. Men jag tycker att jag har fått bättre koll på det nu allteftersom, säger 18-åringen, som själv känner att han får ut mer i en mer offensiv roll på mittfältet.

– Jag trivs bättre som antingen 8:a eller 10:a. Jag har spelat mycket på bägge positionerna, både som 6:a och som 8:a/10:a, och jag tycker väl att jag kommer till min rätt bättre i en offensivare roll.

Örebro SK gick in i landslagsuppehållet med en 4-3-seger hemma mot IFK Norrköping. Det stod 3-3 in i slutet då ÖSK fick in den avgörande bollen. Klart skönaste segern i år, konstaterar Collander:

– Ja det var den. Den var riktigt skön, speciellt inför uppehållet, att få en positiv känsla med oss in i det.

Tre mål då av nyförvärvet Deniz Hümmet, som kan bli en viktig förstärkning för ÖSK.

– Ja, det tror jag. Han har sett bra ut på träningarna också, säger Collander, som inte hymlar med att målskyttet varit ÖSK:s stora problem den här säsongen:

– Ja, det tycker jag väl. Inte att vi inte gör mål, men att vi inte kommer till lägen oftare. Att sätta oss i lägena är första steget. Men där är vi på rätt väg. Som nu när vi gör fyra mål mot Norrköping, någonting gör vi rätt där i alla fall. Om vi fortsätter på det spåret kan det bli riktigt bra.