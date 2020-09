Nyförvärvets pigga start i Bajen: "Vi får sikta på Europa"

Det var intensiva dagar för Mohanad Jeahze i samband med att det svenska fönstret skulle stänga.

23-åringen hade ett antal bud att ta ställning till och frågan var om han skulle spela klart säsongen för Mjällby eller ta chansen som precis dykt upp.

Valet föll på Hammarby och kort efter att han gjort sin första träning så var det dags för spel mot Puskas Akademia (3-0) i Europa League och mot Kalmar där matchen slutade 3-3 på Tele2 arena.

Mohanad Jeahze, som tidigare i sin karriär spelat för IFK Norrköping, Sylvia, Degerfors, Syrianska, Brommapojkarna och Mjällby, har fått två starter av två möjliga och känner sig nöjd med sin första tid i klubben.



– Det har känts bra från dag ett. Alla har tagit hand om mig och tränaren har gett mig ett stort förtroende vilket jag även tycker att mina lagkamrater gjort ute på planen. Det känns som att klubben tror på mig, säger Jeahze.

Om du får betygsätta din två första matcher?

– Första matchen kändes riktigt bra. Vi vann ju också. Mot Kalmar var det väl... jag vill inte ens tänka på den eftersom vi tappade poäng. Den matchen ska vi ju bara vinna.

Hur ser Stefan Billborn på din roll?

– Han vill att jag ska fortsätta precis som jag gjort den här säsongen i Mjällby. Vi har inte hunnit gå igenom så mycket i och med att det varit få träningar och många matcher. Nu har vi dessutom varit lediga ett par dagar. Så vi kommer säkert ha fler samtal framöver men de vill att jag ska göra min grej där på kanten. Ta löpningar, slå ut min spelare och få in bollar i straffområdet.

Hur gick tankarna när Hammarby kom på tal nu i sommar?

– Min tanke var först inte att byta klubb under säsongen. Det gick bra där i början på sommaren och då kände jag bara att jag ville köra vidare året ut i Mjällby. Sen kom större klubbar in i bilden mot slutet av fönstret och då kändes det som att just Hammarby var svårt att tacka nej till. En storklubb med fantastiska förutsättningar. Sen hade jag ett bra snack med Jesper (Jansson, sportchef) och Micke (Hjelmberg, chefsscout) och då var det bara att köra på det.

Det fanns andra toppklubbar som ville ha dig?

– Ja, det fanns det. Nu gick jag till mitt förstaval så det finns ingen anledning att prata om de andra.

Mjällby fick en slant också, var det skönt?

– Ja, alltså jag tror inte ens att jag hade kontrakt över den sista matchen i år. Så med tre månader kvar på avtalet så fick de bra betalt, säger han och går in på tiden i Mjällby (2019-2020).

– En jättekul tid. Vi van superettan och gick upp och det här året startade väldigt bra. När jag lämnade så låg vi någonstans sjua-åtta med sju poäng till kval. Jag har bara bra minnen från tiden i Mjällby.

Du kanske inte riktigt märker av att du kommit till en storklubb med tanke på tomma läktare?

– Klart att det är synd. Man hade velat spela inför publik. Det är bara att hoppas på att det går mot slutet av säsongen eller i början på nästa.

Nästa vecka ställs Hammarby mot IFK Göteborg, än så länge utan en permanent tränarlösning på plats efter att Poya Asbaghi fått gå, samt Helsingborg. Vad ser Bajens nya vänsterback som ett rimligt mål den här hösten?

– Vi har tolv matcher kvar och sju poäng upp till Europaplats. Det är det vi får sikta på. Sen ska vi göra det bra i Europa och försöka gå till gruppspel även om det är svårt. Det är bara att köra på, det är ett speciellt år det här.