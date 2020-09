"Handlade aldrig om fotbollsmässig slagstyrka på plan mot Djurgården"

Det blev match mot Djurgården - och det blir det också mot Kalmar FF nu på onsdag. Helsingborgs IF har återupptagit träningen, och någon ny överklagan till förbundet om att skjuta upp match är inte att vänta. Samtidigt vill klubbens lagläkare Harald Roos förtydliga:

– Det handlade aldrig om fotbollsmässig slagstyrka på planen. Det gjorde det inte i matchen mot Djurgården och det kan aldrig vara utgångspunkten för någon match, säger Roos.

Helsingborgs IF fick inte som de ville för dryga veckan sedan. In i det sista var det oklart om hemmamatchen mot Djurgården den 30 augusti skulle bli av - HIF hade flera coronasmittade spelare i truppen och klubben bad om att få flytta fram matchen. HIF hade vid det laget ställt in all lagträning och spelarna isolaerades.

Det dröjde till fyra timmar innan avspark innan beskedet kom: Förbundets tävlingskommitté hade beslutat att matchen skulle spelas. Det slutade med att Helsingborg vann matchen med 3-1. Därefter kom landslagsuppehållet, och fortsatt oklart smittläge i HIF-truppen, där det började spekuleras i om även första matchen efter uppehållet, Kalmar FF nu på onsdag, var i fara.

Men i helgen kom nya provresultat, och bra besked för klubben då smittan i laget var på tillbakagång. Träningen kunde återupptas. Och matchen mot Kalmar kan genomföras.

– Det är fotbollssidan som avgör det. Men i och med att vi har klartecken till att träna igen så har jag svårt att se att vi inte skulle spela matchen, säger Harald Roos.

Hur många är smittade i nuläget?

– På u-sidan har jag inte hundra koll. Men på a-sidan är det en som i nuläget inte tränat. Alla andra är tillbaka i träning, de som varit smittade har haft lindriga symptom men är nu symptomfria, säger Roos, som understryker att det aldrig handlat om hur många som är smittade utan om huruvida man har smittan under kontroll:

– Min bedömning angående om vi ska spela match eller inte grundar sig inte alls på det rent fotbollsmässiga, det har den aldrig gjort. Utan beslut tas helt och hållet ur smittskyddshänseende.

Många har refererat till den överenskommelse som gjordes bland klubbarna, att har man tillräckligt många spelare som är friska så ska matchen genomföras?

– Då är man återigen inne på tanken, "kan vi ställa upp med ett slagkraftigt lag"? Det tycker jag inte är frågan här, och det här är viktigt: Det handlade aldrig om fotbollsmässig slagstyrka på planen. Det gjorde det inte i matchen mot Djurgården och det kan aldrig vara utgångspunkten för någon match.

– Om inte ett fotbollslag enligt smittrisk kan träffas och träna så är det osannolikt att man ska kunna träffas och spela match också. Om man inte kan träffas alls på så och så många dagar, så kan man inte spela match heller. Match är likställt med att träna, om vi pratar ur ett smittskyddsperspektiv.



Gjorde SvFF fel som lät Helsingborg-Djurgården genomföras? De allsvenska lagläkarna har gått samman och samtliga stöttar den uppfattningen. Nyligen framkom att de med anledning av den matchen vänt sig till förbundet för att få till stånd ett möte om vad som ska gälla.

– Alla allsvenska lagläkare är samstämmiga. Det som vi egentligen vill är att vi ska förtydliga hur vi arbetar kring detta, både den medicinska delen och den fotbollsmässiga delen, säger Roos.

Man lutade sig mot de protokoll som togs fram inför säsongen när man motiverade beslutet att låta matchen mot Djurgården spelas. Behöver protokollen skrivas om på något sätt menar ni?

– Jag tror protokollen hanterar normalsituationen med covid-19 i samhället. Men de reglerar inte ett specifikt utbrott i en enskild klubb. Jag tror inte man behöver skriva om protokollen, men däremot måste man kunna agera ur smittskyddsperspektiv vid lokala utbrott. Som vi har gjort här, vi har stängt ned verksamheten och pålagt ett antal restriktioner.

– Jag tror inte man var medveten om klustersmittasituationer när man funderade på det, i samband med att protokollen skrevs. För oss som jobbar med det här så är det ganska naturligt att minimera smittspridning måste gå före att spela fotboll. Så tror jag man ser på det i övriga samhället också: Den medicinska säkerheten främst.

Mötet ska ske nu i veckan och det sker helt förutsättningslöst.

– Det viktigaste är att vi inleder en dialog, söker samsyn och utifrån det diskuterar hur vi ska kunna ta det här vidare på bästa sätt. Jag är jätteglad att vi har fått till stånd ett sådant möte, säger Harald Roos.