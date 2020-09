AVSLÖJAR: Växer i värde för Bajen - så mycket kan han säljas för

Förra sommaren tog det slut i Hammarby för Sander Svendsen och han såldes till Odense.

Nu kan han säljas igen efter hela 14 mål så här långt.

FotbollDirekt kan i dag avslöja att det finns intresse från engelska The Championship. Hammarby uppges samtidigt ha 15 procent i vidareförsäljning.



Det har gått ett år sedan Sander Svendsen såldes och lämnade Hammarby för dansk superligafotboll.

Och under den sparkade Hammarbytränaren Jakob Michelsen så lever han nu alltså till sist upp till det höga anseende han kom till Bajen med för några år sedan.

Han är redan upp i 14 mål på 34 matcher och nu kan FotbollDirekt avslöja att han är aktuell för engelska The Championship.

Flera olika klubbar uppges nu för FD titta på den 23-årige norrmannen.

Med ett kontrakt fram till 2023 så krävs enligt FD:s uppgifter 12-15 miljoner kronor för att Odense ska släppa honom.

Men det är inte bara den danska superligaklubben som kan vara på väg mot en bra affär, även Hammarby sitter med bra kort genom en större vidareförsäljningsklausul på 15 procent.

Hammarby gav i augusti 2017 strax under fem miljoner kronor när han togs från Molde.

När lämnade förra sommaren så uppgavs han enligt DN ha genererat omkring två miljoner kronor.

Det var annars en tudelad Jesper Jansson som kommenterade affären så här med Odense när den var klar.

– Vi tror att han har alla möjligheter att utvecklas i Odense och få ut sin fulla potential, vilket kan komma att gagna även Hammarby i framtiden, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Värt att notera kring den 23-årige dansken är att att han redan 2014 fanns med på engelska The Guardians topp-40-lista över världens största talanger födda 1997.