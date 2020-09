JUST NU: Succé direkt för Kulusevski - kolla in assisten till Ronaldo

Dejan Kulusevski blev den stora snackisen på den senaste landslagssamlingen. Stora rubriker efter att Juventus svenska nyförvärv uttryckt förvåning när han inte fick starta mot Frankrike.

Kulusevski fick sedan chansen från start mot Portugal, där nya lagkamraten Cristiano Ronaldo väntade på andra sidan. Förlust för Sverige och två mål av Ronaldo. I dag fick de två spela på samma plan igen, och i samma tröja.

Juventus möter Novara i en träningsmatch, och Kulusevski startar tillsammans med Ronaldo, och i 20:e minuten resulterade ett samarbete dem emellan i 1-0 för Juve:

My boy Cr7 in a pre season friendly match ... I see a bright season for Cristiano Ronaldo again. The GOAT I STAN pic.twitter.com/vZMn8bSkN7