"Höll hela vägen nu - men vad händer med mångmiljonvärvningen?

KALMAR FF - IFK NORRKÖPING 0-2 (0-2)

Första halvlek: 0-1 (28) Isak Bergmann Johannesson (Jonathan Levi), 0-2 (38) Christoffer Nyman (Alexander Fransson)

Andra halvlek: -

Varningar, Kalmar FF: Viktor Elm, Isak Jansson

Varningar, IFK Norrköping: Linus Wahlqvist

Domare: Glenn Nyberg.

Publik: 0



HÖLL HELA VÄGEN

IFK Norrköping tog ledningen med 2-0 efter den första halvleken. Det var en ledning som Norrköping också hade senast mot Östersund. Då utjämnade jämtarna innan matchen var över. Och i matchen dessförinnan hade Norrköping ledningen med 2-1 mot Örebro men tappade då till en förlust med 3-4. Denna gång höll Norrköpings-ledningen hela matchtiden ut. En viktig seger för självförtroendet för östgötarna. Det var lagets första trepoängare på fyra matcher och den andra på de tio senaste. För Kalmar FF ser det mörkare ut. Trots att Nanne Bergstrand gjorde vad han kunde för att förändra matchbilden finns det inte tillräckligt med kvalitet för att kunna störa ett lag som IFK Norrköping.



LADE UT MILJONBELOPP - FAST PÅ AVBYTARBÄNKEN

IFK Norrköping uppges ha betalat ett mångmiljonbelopp i sign-on-bonus till Linus Hallenius. Men som det ser ut just nu har klubben betalat dessa pengar för en spelare som är fast på avbytarbänken. Han har gjort sju inhopp, sedan han anlände, det längsta har varit på 45 minuter. Det som sades vara en "styrkedemonstration" av Norrköping när klubben värvade honom har blivit bara en liten viskning, om ens det. Just nu verkar det mest som bara pengaförstöring att betala så mycket pengar för en spelare och sedan ha honom 90 minuter på avbytarbänken. Vad är det som händer när det gäller Hallenius är det säkert många kring klubben som frågar sig. Mot Kalmar saknades dessutom Sead Haksabanovic men då valde managern Jens Gustafsson att bara gå med en anfallare i Christoffer Nyman, vilket gjorde att Hallenius än en gång var utanför startelvan och när Gustafsson plockade ut Nyman med 20 minuter kvar, då var det istället Pontus Almqvist som fick hoppa in.



MÅLVAKTSTRÄNAREN BRILJERADE

Ole Söderberg kom till Kalmar FF 2013 och lämnade inför 2019 års säsong för AFC United. Han återvände till Kalmar FF inför denna säsong som målvaktstränare. Men då Lucas Hägg Johansson skadat sig fick Söderberg drag på sig handskarna igen mot Helsingborg senast. Då släppte han in ett mål. Denna gång släppte han två mål men gjorde dessutom några briljanta räddningar på avslut från nära håll och hindrade Norrköping från att ha minst en dubbel så stor ledning som 2-0 efter den första halvleken.





ENSAM LEDNING

Det var ett tag sedan nu som IFK Norrköping var bäst i allsvenskan som serieledare. Men laget har ändå representation i toppen av skytteligan, där Christoffer Nyman med sitt nickmål i den 38:e minuten gick upp i ensam skytteligaledning i allsvenskan med elva fullträffar, ett bättre än Elfsborgs Jesper Karlsson som av allt att döma stannar på tio mål.





NANNE MISSNÖJD - BYTTE ANFALLSPAR

Kalmar FF skapade knappt något alls i den första halvleken. Det gjorde att tränaren Nanne Bergstrand gjorde två byten redan i halvtid: "Vi behöver få in fysik" sade Nanne i halvtidsintervjun till DPlay. Och de mer fysiska spelare som togs in var Mayron George och Alexander Ahl Holmström. Och det blev direkt en märkbar skillnad. George var nära att reducera i den 52:e minuten men då gjorde Isak Pettersson en mycket fin fotparad och samme George hade en boll i Norrköpingsmålet tio minuter senare men då var assisterande domarens flagga i luften för offside. Med de kvaliteter som George visade upp var det ytterst märkligt att Costa Ricanen inte spelade från start.





KALMAR FF (3-5-2)



Ole Söderberg - 6



Douglas Bergqvist - 5

Viktor Elm - 5



Fidan Aliti - 4





Piotr Johansson (77) - 5

Isak Jansson - 5

Erik Israelsson - 5

Romario Pereira Sipiao - 5

Sebastian Ring (77) - 5

Edvin Crona (45) - 4

Filip Sachpekidis (45) - 4





Avbytare:



Tobias Andersson (mv)



Emin Nouri (77) - för kort tid för betyg



York Rafael (77) - för kort tid för betyg



Alexander Ahl Holmström (45) - 5



Mayron George (45) - 6

Johan Stenmark

Isak Magnusson



IFK NORRKÖPING (4-5-1)

Ian Pettersson - 6



Linus Wahlqvist - 5

Filip Dagerstål - 5

Rasmus Lauritsen (50) - 5

Lars Krogh Gerson - 5





Jonathan Levi (70) - 5

Alexander Fransson - 6

Eric Smith - 5

Simon Thern - 5

Isak Bergmann Johannesson - 6





Christoffer Nyman - (70) 6





Avbytare:

Julius Lindgren (mv)

Linus Hallenius

Maic Sema

Abdulrazaq Ishaq

Egzon Binaku (50) - 5

Pontus Almqvist (70) - 5

Andreas Blomqvist (70) - 5



