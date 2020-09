Pekingstjärnans svar på ryktet om missnöje med Jens Gustafsson

AIK ville ha Jens Gustafsson. IFK Göteborg ville ha Jens Gustafsson. IFK Norrköping har träffat Rikard Norling och ett missnöje mot Jens Gustafsson i IFK Norrköpings spelargrupp.

Rubrikerna har varit många kring Norrköpingstränarens vara eller icke vara i klubben sista veckan. Ett rykte som florerade efter matchen mot Östersund var att missnöjda spelare ska ha ifrågasatt Gustafsson genom en konfrontation. Enligt samma konto har "en majoritet" av spelarna tappat förtroendet för sin tränare. Något som tillbakavisades av hemvändande Linus Wahlqvist.

Känns konstigt att det finns dom som vet mer än oss som faktiskt är i omklädningsrummet. https://t.co/HSAYSiw8wK — Linus Wahlqvist (@liinuswahlquist) September 11, 2020

I kväll möter Norrköping ett Kalmar FF som slåss för sin allsvenska existens. Pekingstjärnan Isak Pettersson bedyrar att det inte finns någon sanning i ryktet om att förtroendet för Gustafsson är borta bland spelarna.



– Det är inget som vi har pratat om. Det som står i tidningarna är inget vi har pratat om i omklädningsrummet. Allt vi ska göra är att ta tre poäng mot Kalmar. Vi har inte nämnt något om Jens vara eller icke vara i spelargruppen. Han är här och vi är glada för det, säger Pettersson som sett tweeten ovan och understryker det Wahlqvist säger:

– Jag har ingen aning var det där kommer ifrån. Så var det absolut inte. Det finns alltid folk som vill sprida sådana grejer men det stämmer inte för fem öre. Vi var dessutom skitbra i första halvlek. Nej, det stämmer inte.

Varför tror du att folk, enligt din syn, vill sprida en falsk bild av det som händer i Peking?

– Ingen aning. Det är inget som vi har pratat om, sen kommer det alltid finnas folk som sprider rykten men det är inget vi lägger någon energi på.

Så handen på hjärtat - har ni har fullt förtroende för Jens Gustafsson?

– Absolut.

Norrköping har efter tappet mot Östersund tre raka matcher utan seger. Pettersson ser ingen kris utan menar på att det är små detaljer som saknas för att matcherna ska gå åt rätt håll.

– Efter matchen så sa vi att det är rätt mycket som vi gör bra. Samtidigt som det finns saker vi kan göra bättre för att stänga matchen när vi leder med 2-0. Just att inte bjuda in motståndaren i matchen igen och fortsätta med vår intensitet. Vi ska kriga hela vägen in som vi gjorde men med större noggrannhet.

Om Kalmar:

– Vi är medvetna om att de är duktiga på fasta situationer. Ett fysiskt starkt lag. Det kommer att bli mycket kamp där två lag kommer göra allt för att dra det längsta strået.

Vad talar för att ni bryter er segerlösa svit?

– Vi vet ju vilka spelare vi har i laget. Det finns en otrolig kvalitet i truppen och vi måste bara göra det vi är bra på. Det finns mycket som är positivt även om vi på sistone inte fått med oss resultaten. Nu får vi inte stirra oss blint på det, inte gräva ned oss utan fokus på det vi är bra på. Då tror jag att det kan bli en match som blir grymt rolig att spela.