Polske experten - så ska Bajen straffa Lech Poznan

Hammarby står inför en tuff utmaning i Europa League. Men det finns sätt att straffa den polska storklubben Lech Poznan. Marcin Dobosz, journalist på Polens största sportidning Przeglad Sportowy, avslöjar gästernas styrkor och svagheter inför onsdagens kvalrysare.

– Det är ett ungt lag med passion och snabbhet men saknar ofta koncentration. Lech släpper in många mål efter fasta situationer, säger han.



Hammarby ser ut att få klara sig utan sin stjärna Muamer Tankovic mot den polska storklubben Lech Poznan.

Den offensive mittfältaren saknades på tisdagens matchförberedande träning på Tele2 arena. Detta efter att han blivit utbytt skadad mot Helsingborg (2-2) senast.

Just därför kan Bajen behöva scouta sitt motstånd lite extra väl. Lech Poznan har stor erfarenhet av Europaspel men har öppnat ligan knackigt med blott två poäng på tre matcher. Marcin Dobosz, journalist på Polens största sportidning Przeglad Sportowy, avslöja gästernas styrkor och svagheter inför onsdagens kvalrysare.



– Jag tror att alla i Poznań är ganska måttliga optimister framför matchen. Lechs tränare Dariusz Żuraw sa bra saker om Hammarby: att det är bra, ett pålitlig lag som kommer att vara tufft att slå men det är inte oslagbart lag. Och det "inte oslagbart"-delen är den viktigaste. Hammarby är inte Malmö som Cracovia, det andra polska laget, mötte på bortaplan och förlorade med 0-2. Ingen kommer att säga att lottningen var lätt men det kunde bli svårare även om du tänker att Lech kunde flyga till Kazakstan till exempel. Jag menar inte att Kajsar Qyzylorda är bättre lag än Hammarby, bara att resan dit skulle vara en logistik utmaning.



Hur vana är laget att spela på konstgräs?

– I allmänhet, polska lag är inte vana att spela på konstgräs och det är en stor fördel för Hammarby. Lech tränade på konstgräs på måndagen, de ska göra det även på Tele2 Arena inför matchen. Kommer det att bli tillräckligt att anpassa sig? Det vet jag inte, men reglerna är fortfarande detsamma för alla.



Vilka är Lech Poznans största stjärnor som Hammarby måste stoppa?

– Ni i Sverige alla känner Mikael Ishak bättre än vi i Polen känner honom och ni vet vad kan ni förvänta sig av honom. Han gjorde ett jättebra intryck i sina första veckor i Polen, gör mål eller två i nästan varje match och supportrarna kan snabbt glömma Christian Gytkjaer (numera i Serie B-klubben Monza), en dansk som var skyttekungen i förra säsongen. Förutom Ishak kan ni titta på andra offensiva spelare.

– Framför allt Jakub Moder som nyligen debuterade i polska landslaget. Han är 21 år gammal och en central mittfältare som kan skjuta från distans där bollen flyger med en konstig bana. En snabb och ung kantspelare som Jakub Kamiński är intressant att titta på – han är bara 18 och spelar redan i U21-landslaget.



Är laget i bra form inför matchen?

– Usch, svårt att svara på. Lech gör många mål men släpper även in många den här säsongen. De har spelat tre ligamatcher utan att vinna men resultaten kunde vara annorlunda om de hade tur. Det är spännande att titta på Lechs offensiv still men deras försvar...



Vilka är Lech Poznans styrkor och svagheter?

– Det är ett ungt lag med passion och snabbhet men saknar ofta koncentration. Lech släpper in många mål efter fasta situationer. Alla sju baklängesmål i ligan kom efter fasta situationer! Tre straffsparkar och de andra fyra efter hörnor.

Vad tror du att matchen slutar?

– Jag tror att det kommer att bli ett spännande möte med många mål från båda lagen. Jag gillar Hammarby och var även på några deras matcher genom åren och på marschen en gång. Men fortfarande hejar jag på det polska laget och hoppas att Lech kan vinna med 3-2 till exempel. En sak jag tycker är synd är att matchen kommer att spelas utan publik eftersom båda Hammarby- och Lechfansen kan skapa en otrolig atmosfär på läktaren och utan dem det kan bli en sorglig kväll. Jag var på plats som en av bara 524 tittare på Tele2 när BP krossade Crusaders Belfast med 4-0 i 2014. Alltid tråkigt att se en så stor stadion tom och tyst.