Så har europeiska ligorna öppnat upp för publik - Sverige ligger efter

Runt om i Europa har alltfler ligor öppnat upp för publik. Sverige är bland de sista länderna med beslut, visar en sammanställning som FotbollDirekt har gjort.

– Jag har pratat med kollegor från ligorna runt om i Europa. En sak går igen överallt: Det är att det finns en dialog mellan politiker och fotbollen, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist.

1 oktober ska publik släppas in på allsvenska arenor igen. Hur många vet vi ännu inte. Folkhälsomyndigheten har föreslagit ett maxtak om 500 personer per match, något fotbollsrörelsen motsatt sig i ett remissvar till regeringens utredare.

Det blir någon form av besked i alla fall - med det ligger vi längre fram än flera av Europas största fotbollsländer som England, Spanien, Italien, men det är också länder som drabbats hårt av coronaviruset.

Men tittar man bredare så är vi efter de allra flesta andra länder. Åtminstone vad gäller att få ett tydligt besked om vad som ska gälla framöver.

– Jag har kontakt med kollegor i de flesta ligor runt om i Europa. En sak går igen överallt: Det är att det finns en dialog mellan politikerna och fotbollen. Det är inte alla ligor som är glada över de beslut som tagits från politikerhåll, men det har åtminstone föregåtts av en dialog. Du kan ta Norge och Danmark som närliggande exempel, där har man jobbat tillsammans för att öppna upp ansvarsfullt, säger SEF:s generalsekreterare Mats Enquist till FotbollDirekt.se.

– Det handlar inte om att få tillbaka så mycket publik som bara möjligt, poängterar Enquist. I Norge får exempelvis inte mer än 200 personer komma in på matcherna, men man har fått sitta med och diskutera vägar framåt. Där går skiljelinjen, menar SEF:s generalsekreterare.

– Det är inget absolut krav på totalt öppnande vi är ute efter. Utan vi vill ha en sansad dialog där vi tillsammans går igenom hur vi kan öppna upp på ett ansvarsfullt sätt. Vi skulle aldrig driva frågan om att ta in publik om jag trodde att det skulle leda till ökad smittspridning. Men vi driver frågan för att vi tror att vi kan ta in begränsad publik i ett förstaläge. Skulle vi komma fram till att vi inte kan ta in speciellt många, då har vi i alla fall kommit fram till den slutsatsen.

Läget i andra europeiska fotbollsländer just nu:

Belgien: Öppnade upp den gångna helgen, kapacitet varierar utifrån lokala bestämmelser. Storklubben Anderlecht får öppna upp en tredjedel av sin totala kapacitet på 19 000 åskådare.

Danmark: Startade med fåtal matcher inför publik redan förra säsongen. 500 personer per sektion, vilket innebär att större klubbar som FC Köpenhamn och Bröndby har kunnat ta in över 10 000 åskådare. Dock så är Köpenhamnsregionen nu begränsad till max 500 per match fram till 1 oktober, vilket påverkar bland andra FCK, Bröndby och Lyngby.

England: Ännu inget beslut taget.

Finland: 500 personer per sektion, i stort sett hela säsongen (bortsett från de inledande omgångarna). Närmare 3 000 plats på Helsingforsderby förra veckan.

Frankrike: Började med 5 000 åskådare i cupfinalen i slutet av juli. 5 000 kommer vara maxtak.

Grekland: Inget datum spikat än, men ligans förslag är att öppna upp med begränsad kapacitet varierat beroende på arena, med start i omgång 3 (26-29 september). Regeringen har dock ännu inte sagt ja. Rapporter om frustration hos många fotbollssupportrar, då konserter inför publik är tillåtna i landet.

Holland: Startade upp den gångna helgen. En tredjedel av arenan kan tas i bruk. Twente hade 8 000 hemma mot Heracles. Ajax har tillåtits sälja 13 000 biljetter till hemmapremiären mot Waalwijk.

Italien: Inget bestämt ännu. Idrottsminister Vincenzo Spadafora sade i dagarna att man inte kan ge något besked ännu kring datum för publiköppning. Tillåtet att släppa in begränsad publik på träningsmatcher och exempelvis Parma hade nyligen 1 000 åskådare i en träningsmatch.

Norge: I juni bestämde norska regeringen om ett maxtak på 200 personer per match.

Polen: 25 procent av publikkapaciteten kunde tas i bruk redan i slutet av förra säsongen. 50 procent direkt när ligan startade igen för några veckor sedan.

Portugal: Ännu inget besked om publik.

Schweiz: Två tredjedelar av läktarkapaciteten kan tas i bruk med start 1 oktober. Ståplats och bortasupportrar ännu inte tillåtna. För de största klubbarna som Young Boys och Basel innebär två tredjedelar att man kan sälja 20 000 biljetter på hemmamatcherna.

Skottland: Smygöppning. 300 åskådare får släppas in på Ross County mot Aberdeen i ett första test. Nu framflyttad start till 5 oktober.

Spanien: Ett av de länder som drabbats hårdast av covid-19, inget datum spikat för när publik kan komma tillbaka.

Tjeckien: Öppnade för publik redan förra säsongen. Maxtak på 10 000 åskådare.

Turkiet: 30 procent av arenakapaciteten kan tas i bruk från och med oktober. Obligatoriskt med munskydd, temperaturmätning vid entrén.

Tyskland: Startade upp med publik på tyska cupen den gångna helgen. Över 10 000 på Hamburger SV mot Dynamo Dresden (artikelbilden). Begränsad publik ska tillåtas i Bundesliga kommande helg, med lokala variationer beroende på vad delstatslagarna säger. Så sent som idag, tisdag 15 september kom rapporter om att tyska regeringen är på väg att klubba att 20 procent av arenakapaciteten ska vara tillåten, något som kan ge över 15 000 åskådare för Bayern München, 16 000 för Borussia Dortmund.

Ungern: Publiken tillbaka redan i slutet av maj. Hade 10 000 åskådare på cupfinalen (Arena som tar 65 000) i juni.

Österrike: Rapid Wien tilläts ha 10 000 åskådare i sin hemmapremiär. Men nya restriktioner som börjar gälla från och med nu ger ett maxtak på 3 000 åskådare.