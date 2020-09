Mer cyniskt än Bajen - ''Filmar och vinner det mentala spelet''

HAMMARBY-LECH POZNAN 0-3 (0-0)

Målen: 0-1 (55) Pedro Tiba, 0-2 (89) Jakub Kaminski, 0-3 (93) Filip Marchwiński



Varningar, Hammarby: Mohanad Jeahze, Junior, Jeppe Andersen, Abbe Khalili, David Ousted, Alexander Kacaniklic

Utvisning, Hammarby: Jeppe Andersen (andra gula kortet)

Varningar, Lech Poznan: Dani Ramirez, Jakub Kaminski

Publik: 0

Domare: Sascha Stegemann (Tyskland)

LECH POZNAN SJÖNG IGÅNG MATCHEN...

Avdelning saker man hör när det inte är någon publik på plats: Lech Poznans startelva ute på planen precis innan avspark drog igång en av klubbens mest kända supportersånger och det var för full hals; i ögonblicket domaren blåste igång så tystnade spelarna tvärt och började lira boll istället.

Och fort gick det med en gång. Rapporterna hade skvallrat om ett offensivt lag som bara öser på framåt i old school Championship-stil ("helt värdelösa bakåt" var ett omdöme från en polsk kontakt), och det intrycket besannades lite ganska tidigt i matchen.

Liksom att det fanns ytor att utnyttja för Hammarby. Man vaskade från två hundraprocentiga lägen när Johannsson och Ludwigson frispelades, och ett riktigt vasst skott från distans av Paulinho.

NYA OFFENSIVA UPPSTÄLLNINGEN I BAJEN

Tankovic, Bojanic och (Imad) Khalili borta, och Kacaniklic på bänken. Hammarby offensivt försvagat inför matchen. En ny fyra med Ludwigson och Johannsson centralt, och Paulinho och Abbe Khalili på kanterna. Fungerade helt okej i första halvlek; Paulinho fick komma i sitt favoritläge till vänster några gånger, kliva in centralt. Khalili såg dock inte ut att trivas på högerkanten, i stort sett inte involverad alls i första halvlek.

Klart Hammarby hade tjänat enormt mycket på att ha alla sina offensiva ess tillgängliga, men om de absolut hade behövts för att vinna detta... njae. Det var inte där skon klämde...

JÄMN MATCH, HADE INTE BEHÖVT AVGÖRAS PÅ "EUROPA-SÄTTET"

Två jämna lag, men inte på det sättet att det var tajt och skulle komma att krävas ett individuellt misstag för att skilja lagen åt. Som ju klyschan om Europaspel säger, så fort svenska lag åker ut, att "man får inte ge lag X läget för då smäller det".

Men det var precis det som hände. Kalle Björklund blev avvaktande felvänd, skulle sträcka ut och glidtacklingspassa bollen hem men räckte inte till och helt plötsligt var Pedro Tiba sopren och iskall i friläget. När sedan Jeppe Andersen fick sitt andra gula kort (ett individuellt misstag av domaren?) så blev allt så mycket svårare för Hammarby.

Istället för att spela ut det enda offensiva kortet av högsta karat som man hade på bänken (Kacaniklic) så fick man flytta ner Ludwigson på kanten och Khalili in centralt.

Nu kom Kacaniklic in ändå, efter skada på Paulinho. Hade säkert kunnat komma in tidigare annars.

Man orkade aldrig med någon riktig forcering och sedan kommer spiken i kistan med Kaminskis 2-0-mål.

Lech var mer cyniska än Hammarby. Mer Europakompatibla. Filmar, förstärker situationer, ja, spelar helt enkelt det mentala spelet bättre. Surt, med tanke på att Hammarby kan konkurrera i kvalitet.



HAMMARBY (4-2-3-1):

David Ousted - 6



Mads Fenger - 4

Kalle Björklund - 4

David Fällman (46) - 5

Mohanad Jeahze - 5

Junior - 5

Jeppe Andersen - 5

Abbe Khalili - 4

Aron Johansson - 5

Paulinho (77) - 6

Gustav Ludwigson - 4

Avbytare:

Davor Blazevic (mv)

Richard Magyar (46) - 5

Vladimir Rodic

Tim Söderström

Alexander Kacaniklic (77) - för kort tid för betyg

Aimar Sher

Akinkunmi Amoo

