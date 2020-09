Bajen satte honom på första bästa flyg - ''Var enda möjligheten''

Hammarby klarade ungerska Puskas Akademia enkelt.

I kväll väntar polska Lech Poznan i Europa League-kval. Hammarbys Mikael Hjelmberg scoutade Poznan på plats den gångna helgen.

– Det här var enda möjligheten att göra det, berättar Bajens chefscout.

Ungerska Puskas Akademia blev en enkel resa för Hammarby i Europa Leagues första kvalomgång. Nu väntar tuffare motstånd på onsdag i form av polska Lech Poznan.

Hammarbys chefsscout Mikael Hjelmberg reste ner till Polen den gångna helgen för att scouta onsdagens motståndare, i ligamatchen borta mot Slask Wroclaw.

En underhållande tillställning som slutade 3-3.

– Det var en bra match mellan två bra lag. Sedan det är klart, det räcker med att titta på resultatet (3-3) för att se att det var bättre anfallsspel än försvarsspel. Men en bra match i ganska högt tempo. Fysisk fotboll, mycket fart, och mycket dueller, säger Hjelmberg, som säger att man redan innan lördagens match sett en hel del Lech Poznan på video:

– Det är Stefan (Billborn) och Jocke (Björklund) som sköter motståndarscoutingen. Men i och med att vi hade match själva på söndagen så var det bättre att jag åkte ner så de kunde koncentrera sig på Helsingborgsmatchen. De har tittat på dem på video, det här var ett komplement. Det här var enda möjligheten att göra det, så får min rapport komplettera deras.

– Det är trots allt en skillnad på att se en match på plats kontra på video, det är en del som går förlorat i att inte se live. Intrycken blir tydligare. Måndag och tisdag kommer handla om förberedelser. Det är också viktigt att se en motståndare i mer än en match. Jocke och Stefan har sett några matcher på video, så vi kommer vara ordentligt förberedda.

Polska ligan kontra allsvenskan, det känns som att det är hyggligt jämbördig klass på fotbollen?

– Den typen av jämförelser är alltid svåra att göra. Legia Warszawa, Slask Wroclaw och Lech Poznan är bra lag. Det är Malmö, IFK Norrköping och Hammarby också. Rent ekonomiskt ligger nog de polska lagens trupper lite högre, som tur är avgörs inte fotbollsmatcher på banken.

De största hoten offensivt i Poznan? Det räcker med att kolla på statistiken för att konstatera att det är en spelare som Hammarby har koll på sedan länge. Mikael Ishak har inlett med sex mål på fyra spelade matcher (ligan och Europa League), och leder skytteligan. I matchen i lördags gjorde han två nya mål.

– Vi vet att Ishak är en bra spelare. Han har fått en bra start på ligan. Det finns självklart flera bra spelare. Jag tror att de säger samma sak om Muamer Tankovic, Aron Johannsson, Darijan Bojanic och Abbe Khalili också. Vi har respekt för Lech Poznan, det är ett bra lag. Men vi vet att vi hemma på Nya Söderstadion är oerhört starka. Vi ser verkligen fram emot matchen.

En annan spelare att se upp med är spanjoren Dani Ramirez, en offensiv mittfältare med bakgrund i Real Madrids akademi men som fått sitt genombrott i Polen. De senaste åren i LKS Lodz, där han utmärkt sig innan Poznan i vintras köpte loss honom. Det blev tio mål och tio assists förra säsongen.

– Det är också en bra spelare, inget snack om det. Kreativ och skicklig med bollen. Det gäller att vi försvarar oss bra och inte ger dom för mycket tid.

– Vi har en bra uppfattning om vad Lech Poznan vill med sitt spel. Både offensivt och defensivt. Det är viktigt att vara förberedd på bästa möjliga sätt. Men, det viktigaste är inte vad vi vet om Lech Poznan, det viktigaste är vad vi gör. Vi ska som alltid fokusera på vårt eget spel och göra en så bra prestation som möjligt, då har vi en väldigt bra chans att gå vidare.

Allt avgörs i en match nu imorgon, till skillnad från dubbelmötena "vanliga" år i Europaspelet. Om det blir än viktigare med grundlig scouting av motståndaren då?

– Nu är det bara en match, vi får fördelen av att spela hemma. Klart det känns bra att göra det. I ett dubbelmöte... efter en match är du halvvägs. Då har du något att förhålla dig till i match två. Nu har du bara en match, make it or break it. Klart det är viktigt att vara så väl förberedd som möjligt.

Det var alltså en bortamatch för Lech Poznan, på Stadion Miejski i Wroclaw. Ligan i Polen fick inleda den nya säsongen med publik direkt, 50 procent av arenans kapacitet kan tas upp.

– En stor arena, men det var säkert 10-15 000 på plats, ganska utspritt förutom på klacksidan där det var ganska tätt packat. Lite annorlunda och klart man saknar supportrarna på matcherna.