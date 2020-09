LÜHR: Om Strömbergsson stängs av hela året - så ska Djuric det också

Domare Markus Strömbergsson stängdes av en hel säsong för sin rasistiska “dunderfloskel” riktad mot Östersunds FK:s målvakt Aly Keita.

Hur skulle Svenska Fotbollförbundet kunna agera annorlunda i fallet Dusan Djuric?

Det går helt enkelt inte att se.

Vi saknar publiken på läktarna och det är givet att en enorm del av glädjen, atmosfären och euforin kring den allsvenska fotbollen försvunnit under 2020.

Man funderar och funderar och undrar om vi ändå inte kan hitta något positivt i den saknaden, och nu fick vi ett svar på detta.

Man kommer inte undan med att säga vad som helst nere på planen.

Så när Dusan Djuric initialt förnekade att han kallat Deniz Yaldir för “jävla zigenare” under Halmstad BK:s match mot Umeå FC så fanns bevismaterialet redan i form av en ljudupptagning. Och när onsdag blev till torsdag så insåg nog Djuric att det här var inget han kunde förneka sig i från.

Då kom också pudeln.

– Jag ångrar djupt det jag sa under ett hetsigt och kraftigt infekterat ögonblick i matchen igår mot Umeå. Jag vill därför be Deniz Yaldir samt alla inblandade och berörda om ursäkt för mitt sätt att uttrycka mig på som jag anser vara olämpligt, säger Djuric till Halmstads hemsida.

Det är bra att Dusan Djuric ångrar sig.

Det är bara ännu mer olyckligt att det i “kraftigt infekterade ögonblick” ligger närmast att vräka ur sig rasism för att såra sin motståndare. Hur blir det så?

Varför?

Jag har så svårt att begripa detta, och kan bara konstatera att svensk fotboll och samhället i stort har enormt mycket jobb kvar att uträtta i denna fråga.

Så hur agerar Svenska Fotbollförbundet nu då?

Tja, det är väl egentligen omöjligt att döma på annat sätt än i fallet med domaren Markus Strömbergsson. Där har ju SvFF lagt ribban efter noga övervägande.

Jag behöver nog inte påminna om Strömbergssons “gamla klassiska Gävleborgsfloskel”, när han under en match sa åt Östersunds FK:s målvakt Aly Keita att “ hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan”. En besvärande upplevelse som Keita senare talade om i en podd.

Strömbergsson bad om ursäkt, la sig platt och bedyrade att han aldrig någonsin velat uttrycka sig rasistiskt.

Men SvFF-domen blev stenhård, och Strömbergsson stängdes av från domaryrket resten av året.

Här har vi nu en spelare, en 36-årig veteran som spelat i svenska landslaget och varit proffs ute i Europa, som drar iväg något verbalt som absolut kan jämföras med Markus Strömbergssons “Gävleborgsfloskel”.

Då ska domen också vara densamma.

Avstängning säsongen ut, alltså.