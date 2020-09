EKWALL: Bajen, Djurgården och Blåvitt måste lära av Malmö FF

För i slutändan handlar det om att behärska någonting som inte är som det alltid är hemma i allsvenskan. Alla andra svenska topplag måste lära sig det om de överhuvudtaget ska ha en chans att komma ikapp MFF ekonomiskt.



Jon Dahl Tomasson packade in sitt lag på ett charterflyg tur och retur till Budapest, gick ut och städade av matchen med 2-0, in and out och vidare till nästa överkomliga utmaning; Lokomotiva Zagreb i Malmö. Genom åren har Malmö FF lärt sig det där.

Samma kväll stod Djurgårdens lagkapten, Jesper Karlström, vid ett ståbord på Tele2 inför mediapacket och sa efter 2-1 mot Europa FC:

– Det är svårt i de här matcherna, det är annorlunda, för det är ju inte riktigt som i allsvenskan.

Då hade de regerande mästarna på sin egen hemmaplan ställts mot ett gäng halvamatörer från Gibraltar som spelat en match det senaste halvåret, som tränat några gånger i veckan och som ännu inte vet när deras liga ska börja spel igen på den enda arena som alla ligamatcher spelas på.

– Det är svårt i de här matcherna, det är annorlunda, för det är ju inte riktigt som i allsvenskan.

Då hade de regerande mästarna på sin egen hemmaplan ställts mot ett gäng halvamatörer från Gibraltar som spelat en match det senaste halvåret, som tränat några gånger i veckan och som ännu inte vet när deras liga ska börja spel igen på den enda arena som alla ligamatcher spelas på.

En IT-konsult på högerbacken, en kille från turistbyrån på mittfältet och en servitör på topp.

Det är liksom inte fotbollskontinentens creme de la creme, även om laget bär det svulstiga namnet Europa FC.

Trots det var Djurgården så pass skakat denna kväll att ett praktfiasko lurade runt hörnet.

Gibraltargänget missade en straff och hade en nick i stolpen i andra halvlek, de fick dessutom ett friläge ytterst tveksamt bortblåst.

Jag har tror aldrig jag sett ett svenskt klubblag ta så många felaktiga (och direkt korkade) beslut, inte så många frapperande tekniska misstag och sådan oförmåga att behärska omständigheterna mot ett så svagt rankat motstånd.

Det går att säga Europa FC inte "är så dåliga", men det är förstås inte sant.

För så här får det inte se ut när ett svensk mästarlag spelar ute i Europa.

- Det är lite annorlunda, sa Karlström, alltså.

Och han har förstås rätt.

De rosa-röda (herregud!) motståndarna maskade från första minuten, det tog evigheter att kasta inkast, de spelade över i varenda närkamp, de bufflade, stökade, provocerade.

Allt är inte lika städat och fint som hemma på mammas gata, svenska lag måste lära sig att behärska det.

Och jag tänker inte bara på det vi sett den här hösten, det har varit likadant de senaste åren.

Östersund blixtrade till (minst sagt) en gång, Malmö har gjort vid flera tillfällen.

Jag säger inget om att det allsvenska bottenlaget IFK Göteborg, med en seger på 15 matcher, åker ut mot ett lag som var i kvartsfinalen i Europa League för några veckor sen. Men AIK, Norrköping, Häcken, Elfsborg och andra som försökt har inte varit i närheten av att ha vad som krävs.

Men Djurgården har sett handlingsförlamade ut i sina europamatcher, inklusive den mot ukrainskt lag som fått en europaplats via Fair Play (i cornflakes-paketet, typ) för två år sen.

Hammarby besegrade förvisso ungerska Puskas, ett lag som lämnat nio covid 19-sjuka spelare hemma, men försvann på hemmaplan mot Lech Poznan.

Det går att prata hål i huvudet på folk hur bra Hammarby "egentligen" var i första halvlek med det blev fortfarande 0-3 i arslet mot ett motstånd som svenska lag bör ta sig förbi.

I Europa räknas inte "bra match" någonstans, det handlar om att göra vad som krävs för att vinna matchen.





Malmö FF har den förmågan och har återigen krattat väl i manegen inför ett eventuellt play off.

Det innebär nya fina miljoner in på kontot och europaspelet kan ge så pass mycket för redan rika MFF att de kan rädda upp den här katastrofsäsongen, samtidigt som de väldigt mycket fattigare konkurrenterna fortsätter bli ännu fattigare i pandemins hemska spår.





Djurgården är den enda utmanaren som finns kvar i år och de ställs mot rumänska Cluj i nästa omgång. Inte direkt vad Cluj har varit, men massor av europarutin och på en nivå högt över restaurangarbetarna från Gibraltar.

Har Djurgården hunnit lära sig tillräckligt mycket av Europa på de här senaste två matcherna för att de ska ha en chans att skrälla?







Återigen, det går förstås att hävda att allsvenskan är viktigast för alla i och runt en klubb.

Men pengarna finns i Europa.

Och ska något annat lag ta upp kampen med Malmö FF i framtiden så måste de klubbarna hantera det "som är lite annorlunda" i europaspelet.

Annars tvingas de fortfarande stå kvar sidan om de stormrika himmelsblå, som en fattig kusin från landet.