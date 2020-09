Goitom: "Jag gör det för första gången när jag är 36 år"

Kan AIK bygga vidare på sin uppåtgående trend eller kommer Hammarby slänga grus i maskineriet? AIK:s lagkapten Henok Gotiom, 36 år på tisdag, delar med sig av sina tankar inför söndagens viktiga derby och berättar om frustrationen som funnits inom honom till följd av det hårda matchandet.

– Jag tror aldrig jag spelat så mycket på så kort tid och första gången jag gör det så är jag 36 år... Man blir otroligt nedtränat och har svårt att komma upp i normala nivåer, säger han.



Hammarby kommer till Friends arena med en tung förlust mot Lech Poznan (0-3) bakom sig.

Europaäventyret är över för den här gången och inte heller i allsvenskan har Bajen motsvarat förväntningarna. Med elva poäng upp till Malmö FF så är målet att slå sig in bland de tre främsta lagen för att säkra Europaspel nästa år. Men med blott en seger (IFK Göteborg) på sina fem senaste allsvenska matcher så är formen ett stort frågetecken inför derbyt mot AIK.

Ett AIK som kommer till spel efter att ha krigat till sig en poäng borta mot Malmö FF - trots två röda kort. Lagkaptenen Henok Goitom tycker att AIK, som tagit fyra poäng på sina tre senaste, har något på gång. Att laget bitvis pressade MFF och kom därifrån med en hållen nolla menar han är bevis för det.

– I mittendelen av första halvlek känner vi att vi vågar spela boll och vända upp. Vi slår inte ifrån oss utan tror på vår förmåga. Vi kommer rättvända i fart flera gånger på Malmös planhalva och så får vi tyvärr det där målet bortdömt för offside. Det vi önskar är att ha en sån period i första fast bibehålla den en längre tid. I andra halvlek så kom det röda kortet på "Sotte" (Sotirios Papagiannopoulos) och från den tidpunkten handlade allt om att försöka behålla poängen, säger han.

– Det är lite synd att vi inte kan hålla den fina perioden under en längre tid men allt som allt är en poäng bra när man summerar matchen.

Ni pressade ändå Malmö FF på bortaplan under en period i matchen och håller tätt bakåt. Känns det som att ni tar kliv åt rätt håll?

– Ja, men det har alltid känts som att vi tagit kliv. Segern mot Helsingborg följt av Häcken hemma som var mer ett kryss än förlustmatch sett till prestationen. Vi tar kliv, samtidigt kommer det en period nu där tre poäng är viktigare. Så kliv och poäng måste gå hand i hand - vi måste vinna matcher.

– Får vi göra det kommer kliven att bli allt större. Det ska bli intressant att se om vi kan fortsätta ta kliv mot Hammarby. Utifrån hur veckan har sett ut och den har sett bra ut. Kan vi krydda det med en seger så ger det oss garanterat en boost mentalt med det vi försöker göra.

I matchen mot Malmö spelade AIK 4-3-3 i anfall. Men Henok Goitom vill inte låsa sig vid siffror och menar att laget - som skiftat spelsystem ett antal gånger sedan Bartosz Grzelak tog över - strävar efter flexibilitet.

– Jag skulle säga att det är olika från situation till situation. Men kan inte säga att vi alltid jobbar enligt ett visst sätt. Vi vill vara flexibla och jobbar mer utifrån principer. Om du tar tre olika bilder vid olika situationer i matchen så tror jag att du kommer se tre olika formationer. Så att säga att det är 3-5-2 eller 4-3-3 ger inte alltid hela bilden. Vi jobbar mer med principer än med siffror.

– Gruppen har anpassat sig väldigt bra när vi ändrat. Det är ingen som känt en oro för när vi bytt eftersom vi blir allt bättre på våra principer och dessa skiljer sig inte oavsett formation. Vilken det blir på söndag får vi se.

Det låter på många som att kvaliteten på högre kvalitet på AIK:s träningar sen nyförvärven kom in i somras. Finns det ett före och efter?

– Men så är det. De som kommit in är inte främmande spelare om vi räknar bort Bojan (Radulovic). När de (Papagiannopoulos, Filip Rogic och Mikael Lustig) kommit in så vet alla vilka det är och vad de har gjort. De har höjt konkurrensen vilket gör att intensiteten och viljan att vinna på träningen blir större. Det har varit både bra spelare och människor som kommit in vilket lyft oss både på och utanför planen.

Mot Hammarby saknar ni Papagiannopoulos och Ofori på grund av avstängning. Hur tunga avbräck är det?

– Man vill alltid ha de bästa på planen. Men jag tycker ändå att hela truppen visat att de är redo att spela. När en ny tränare kommer så blir det en boost för dem som hamnat utanför och det blir lite som att börja på ny kula. Ser man på träningarna så är det en annan typ av energi. Visst kommer de saknas, man vill alltid ha de bästa på planen, men har vi inte det av olika anledningar så har vi spelare på bänken som kommer göra att vi ändå har ett bra lag.

Lagkaptenen är tillsammans med Sebastian Larsson AIK:s bästa målskytt på blott fyra mål. Goitom har fått dra ett tungt lass i år eftersom anfallskollegan Kolbeinn Sigthorsson missat stora delar av säsongen till följd av skadeproblem. När Goitom får recensera sin säsong så låter det så här:

– Klart att det blev speciellt i början då vi spelade otroligt många matcher på kort tid och jag nästan alltid spelade 90 minuter. Jag tror aldrig jag spelat så mycket på så kort tid och första gången jag gör det så är jag 36 år... Man blir otroligt nedtränat och har svårt att komma upp i normala nivåer. Det är först nu det börjar gå lite mer uppåt. Mycket har handlat om att överleva för det har inte funnits något annat alternativ.

Med Radulovic in så finns i alla fall ett anfallsalternativ om inte Sigthorsson finns tillgänglig. Känns belastningen lite humanare nu?

– Jag känner mig allmänt piggare nu. Förhoppningsvis gör det här en boost för det finns inget värre i fotboll än när kroppen inte klarar av att göra det man vill. Bara att anpassa sig kräver en anpassningstid. Nu känns det skönt att schemat är luftigare - det hjälper otroligt mycket - för när du blir nedtränad så är det inte så att du blir fräsch på en gång när belastningen minskar. Nu känns det skönt att vi och jag inte kommer hamna i samma situation igen under säsongen.

Hammarby hade, precis som ni, högre förväntningar än vad som levererats den här säsongen. Nu kommer laget dessutom från att ha åkt ur Europaspelet. Kan ni utnyttja att de kanske är "lite nere" fortfarande?

– Det är varken positivt eller negativt för oss. För när det väl kommer till derbyn, och jag har spelat hur många som helst, så är den gemensamma nämnaren att allt annat pausas. Man tar inte in sin historik i den matchen och derbyna lever verkligen sina egna liv. Man kommer vara uppumpad oavsett trend och tabellen har aldrig spelat någon roll upplever jag.

Så du tror inte att ni kommer vara mer desperata sett till att ni ligger pyrt till i botten?

– Det tror jag inte. Båda lagen kommer vilja vinna lika mycket.

Vad talar ändå för att ni vinner?

– Utifrån hur vi sett ut på träning och nu senast mot Malmö så är vi förhoppningsvis på en uppåttrend. Börjar vi spela som vi spelat under längre perioder i matcherna så kommer poängen. Det tar ett tag att komma in i de nya principerna men sakta men säkert börjar delar av spelet gå av sig själv.