Så kan uttåget få Bajen att tänka om - "Vi behöver fler internationella intryck"

Hammarby har fått några dagar på sig att smälta förlusten mot Lech Poznan. Jesper Jansson vill nu blicka framåt, men det är tydligt att förlusten mot polackerna lämnat en del tankar inför framtiden. Men att det nu bara är tio omgångar kvar, Europaplats inom räckhåll och allt annat än en mellanmjölksmatch härnäst hjälper menar Jansson.

– Ja, det tycker jag. Man hinner inte sörja för mycket, det är bara upp på hästen igen. Vi har gått igenom matchen mot Lech Poznan och det är bara fokus på derbyt mot AIK, säger sportchefen.

Samtidigt, en tung förlust i onsdags. Kändes det som ett snöpligt sätt att åka ur på?

– Jag har sagt det hela tiden: Det här är en läropeng för oss. Det är ett helt annat spel ute i Europa, inte minst det taktiska och mentala spelet, man behöver veta det och lära sig av det. Rent fotbollsmässigt så är det en jämn match. Det är mycket mer detaljer som avgör i Europa. Att ta vara på chanserna, fasta situationer, vara taktiskt smart, cynisk i vissa lägen. Det är ett helt annat mentalt spel.

– Man är lite blåögd och naiv när man kommer ut i Europa spelet som svenskt lag. Det finns definitivt saker vi behöver lära oss där. Fotboll är ett psykologiskt spel också, och det behöver vi ta med oss inför framtiden.

Var det något ni hade kunnat förbereda er på redan inför matchen?

– Det kommer av erfarenhet, man måste komma ut där och spela mot den typen av motstånd, antingen så här eller att göra det via träningsmatcher, träningsturneringar. Det är väldigt mycket fokus på allsvenskan i Sverige. Jag tror att vi behöver få in fler internationella intryck, det kan vara på att man tittar på att lägga in lite sådana matcher. Nu är det ett väldigt speciellt år och det är svårt att planera saker. Men att man tittar på träningsturneringar, att mer aktivt söka utländskt motstånd. Vi skickade ett U20-lag till Brasilien i fjol höst till exempel.

– Nu är det lite annorlunda med försäsongen i Sverige numera, när cupen börjar tidigt. Men man hamnar ofta där att man möter norska och danska lag i träningsmatcher, och det är ganska likt. Nästa år är ett EM-år med en stor lucka där vi inte spelar matcher i allsvenskan. Det kan vara att vi får titta på matcher där på sommaren, det är en möjlighet.

Det blev mycket snack efteråt om vad som blir kvar av säsongen 2020 för er. Att ta Europaplats är fortsatt möjligt...

– Ja, det är bara att titta på tabellen. Det är få lag som går klockrent, det kommer leva in i det sista. Sedan betyder inte det att vi är nöjda med den här säsongen. Men möjligheten finns. Vi har hela tiden sagt att vi vill nosa på Europaplatserna varje år.

Hur går dina tankar inför derbyt, ni möter ett AIK som byggt om en del i truppen...

– Det har varit en speciell säsong för dem också, de förväntades vara ett topplag. Sedan har de slitit, men man vet att det finns väldiga kvaliteter hos dem.

Tre poäng är enormt viktigt för AIK, de sliter för sin överlevnad i allsvenskan...

– Men tre poäng är jävligt viktigt för oss också. Där får det definitivt inte vara någon skillnad.