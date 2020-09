Dplay-experten ser två vinnare i bottenstriden: "Rolle-effekten inte borta"

Malmö FF jagas av Häcken och Elfsborg i den allsvenska toppstriden.

Men där har MFF trots allt god marginal och många experter menar att lagets tyngd och breda trupp kommer att bli avgörande.

I den allsvenska bottenstriden är det desto mer ovisst.

12. AIK 21 poäng

13. IFK Göteborg 20 poäng

14. Kalmar 18 poäng

15. Helsingborg 18 poäng

16. Falkenberg 16 poäng



AIK tog en blytung derbyseger mot Hammarby och sköt sig själva en bit upp ifrån det allra värsta träsket.

IFK Göteborg, som självklart hade större förhoppningar än att slåss om sin allsvenska existens med nio omgångar kvar att spela, föll lika hårt hemma mot Kalmar FF. Ett KFF som inte hade vunnit mer än en match på sina 17 senaste inför mötet i Göteborg.

På måndagskvällen spelar både Helsingborg (mot Varberg) och Falkenberg har en tuff, men inte omöjlig, uppgift borta mot Sirius. Dplay-experten, den förre HIF-målvakten, Pär Hansson tycker att bottenstriden är högintressant.

– Men det är ju många lag inblandade och att det är otroligt jämnt det ser ju alla. Nu har även ett lag som Falkenberg, som slog Varberg senast, vaknat till liv litegrann. Det sätter press på dels Helsingborg men också Blåvitt. För mig är det ganska överraskande att både Blåvitt och Helsingborg är där nere så här sent på säsongen, säger han.

Vad talar för att Helsingborg tar sig ur knipan?

– Det som talar för är väl att de trots allt börjar få tillbaka spelare. Anders Lindegaard är snart tillbaka mellan stolparna och även om ersättarna gjort det bra så är det en kille som är viktig att få in i det här läget med all sin erfarenhet. Viktigt så klart att Martin Olsson snabbt är tillbaka. HIF kommer få det tufft hela vägen in men chansen finns absolut fortfarande, säger han och går in på Falkenberg.

– Rent spelmässigt är laget i mina ögon faktiskt bättre i år. Spelet har utvecklats, och det känns ju dumt att säga nu när de ligger där de ligger, men att som Hammarby få åka till Falkenberg nästa helg är inte lätt. Ett lag som är svåra att handskas med även om de släppt in lite väl enkla mål på slutet.

Vilket lag tycker du har bäst trend och är bäst rustat för att slippa den värsta pressen i höst?

– AIK är det lag som ser ut att gasa sig ur krisen. Jag tycker att man sakta men säkert blivit bättre. Det har väl inte gått jättebra sen tränarbytet men nu börjar man ta sig ur. Får man in spelare som Lustig, Rogic och så vidare - det är ju kvalitetsspelare som gör att man inte ramlar ur allsvenskan. Lustig är dessutom drivande i en grupp och har sån enorm erfarenhet som smittar av sig. Han accepterar inget annat än allt och lite till. Det bär långt i allsvenskan.

Förlust för Blåvitt mot Kalmar - är "Rolle-effekten" redan över?

– Det är ganska stor press på klubbar som AIK och Göteborg som det är men särskilt med tanke på värvningarna som kommit in i sommar. Jag tycker att IFK vinner mot Falkenberg på ett bra sätt och gör även en ganska bra insats mot FC Köpenhamn. Sen var insatsen senast inte jättedålig egentligen, mycket händer efter det där olyckliga självmålet.

– Men jag tror inte "Rolle-effekten" är borta. IFK har tagit hem spelare med karaktär. Det är inte så att Wernbloom kommer sura ner sig efter en förlust mot Kalmar. Snarare tvärt om. Sen kommer de få det tufft just med tanke på att det är sån press i klubbar som AIK och IFK. Men spelarna som finns bör kunna vända på det.

– De två lag som jag tror kommer ta sig ur det här är AIK och IFK Göteborg.

Vilket bottentippat lag inför säsongen är du allra mest överraskad av?

– Sirius, definitivt. Det som överraskar mig mest är inte tabelläget utan sättet man tagit sig dit. Sirius spelar riktigt fin fotboll, inte minst matchen mot Häcken. Sen är jag så klart överraskad att de ligger där där de ligger men sättet man spelar på imponerar verkligen.