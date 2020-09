Sef-basens oro kring coronakaoset i ÖFK: "Väldigt allvarligt om det stämmer"

Östersunds lagläkare Jan Hansson avgår efter att klubben gått emot hans rekommendationer kring hanteringen av coronautbrottet i klubben. Enligt FD:s källor så deltog en smittad ledare under träning och i matchen mot Djurgården och har därmed utsatt andra för risk. Sef-basen Mats Enquist ser allvarligt på uppgifterna.

– Om de uppgifter ni har stämmer så förstår nog vem som helst att det är väldigt allvarligt brott mot regelverket och våra protokoll, säger han.



Östersunds FK är i blåsväder för sin hantering av coronautbrottet i klubben.

Det var inför matchen mot Djurgården förra veckan som ett antal fall konstaterades och i början på den här veckan så konstaterades ännu en spelare smittad - som spelade matchen mot Djurgården.

Enligt FD:s källor har klubben dessutom haft en ledare smittad som trots detta ska ha varit med under före, under och efter matchen mot Djurgården - både i träning och under matchen. Detta ska ha lett till att lagläkaren Jan Hansson fått nog då klubben valt att strunta i hans rekommendationer. Tidigare under torsdagen kunde FD avslöja att Hansson avgår på grund av händelseutvecklingen där han ska ha känt sig kastad under bussen av klubbledningen.

Sef-basen Mats Enquist ser väldigt allvarligt på FD:s uppgifter.

– Om de uppgifter ni har stämmer så förstår nog vem som helst att det är väldigt allvarligt brott mot regelverket och våra protokoll. Men jag har inte fått fakta från våra kontrollanter än, så jag vill avvakta det först. Jag måste få en bättre bild av vad det är som hänt men skulle det visa sig stämma är det en väldigt allvarlig fråga, säger han.

– Vi har varit väldigt noggranna med att enbart spelare och ledare som är friska och symptomfria inför matchdag kan deltaga. Det ska klubbens läkare ansvara för att kontrollera. Samtliga klubbar har hittills följt det väldigt bra och gjort att vi kunnat hantera lokala utbrott. På över 400 matcher så har vi inte sett någon smittspridning som gått vidare utan i de fall där det varit problem i en trupp så har problemen stannat där.

– Att inte låta spelare med smitta eller symptom vara med i verksamheten är vår allra mest heliga princip. Vi släpper bara fram spelare och ledare som är friska och symptomfria på matchdagen. Det är den viktigaste principen i vårt protokoll och den får inte överträdas.



Vad blir konsekvenserna om det här stämmer?

– Det är första gången det i så fall prövas så jag har inget riktigt bra svar på det just nu. Men det är ingen tvekan att man i så fall bryter mot regeln som införts som komplement för att få tävla i år. Men jag måste få tid att sätta mig in i det här innan jag kan säga mer.

Våra uppgifter säger att ÖFK försökt mörka att en ledare är coronasjuk varpå denna varit med innan, under och efter matchen mot Djurgården. Det är därför lagläkaren valt att avgå.

– Jag vet som sagt för lite för att kommentera det. Men rent principiellt kan jag säga att ta ansvar för att inte öka risken för smittspridning föregår allt annat det här konstiga året. Skulle man ha struntat i läkarens rekommendationer på sättet som du säger så är det synnerligen allvarligt. Jag hoppas innerligt att det inte stämmer för att medvetet ha låtit en smittad ledare deltaga i träning och match är stick i stäv med alla regler vi har.