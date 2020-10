Efter Indien och Grekland på nio månader - nu har förre Elfsborgsstjärnan ny klubb

Simon Lundevall lämnade Elfsborg sista oktober i fjol. Sedan dess har yttern hunnit med spel i Indien och Grekland - nu har han ny klubb, i Sverige. Lundevall är överens med Halmstads BK.

– Det ska bli riktigt kul att spela fotboll igen, säger han till HBK:s hemsida.

Simon Lundevall lämnade Elfsborg i fjol, efter fem säsonger 138 matcher, 19 mål och 34 assists för klubben.

Han blev klar för indiska North East India i vintras, men lämnade klubben efter bara några månader.

I juli skrev han på för Volos i Grekland, men även den sejouren blev kort. I mitten av september så bröt han med klubben i Grekland.

Nu är en tredje klubb i år klar - Halmstads BK meddelar att man har klart med Lundevall.32-åringen har tränat med HBK den senaste tiden och nu är man överens om ett kontrakt säsongen ut.– Vi är överens om spel under resten av säsongen under förutsättning att all formalia faller på plats, säger HBK:s tränare Magnus Haglund till klubbens hemsida och fortsätter:

– Simon känner jag väl sedan tiden i Elfsborg och han är en spelare med offensiva spetskvalitéer som spetsar vår trupp, en riktigt poängspelare.

Lundevall ser fram emot att komma igång igen:

– Det ska bli riktigt kul att få vara med i slutspurten och få hjälpa till och bidra med det jag kan. Det ska bli riktigt kul att spela fotboll igen, säger han till hemsidan.



I dag blev en annan affär klar i HBK, när skyttekungen Rasmus Wiedesheim-Paul säljs till norska storklubben Rosenborg.