MATCHRAPPORT: "Offensivt jättedrama när HIF tappade allt"

MJÄLLBY - HELSINGBORG 3-2 (1-1)

1-0 (11) Jesper Löfgren (Moses Ogbu), 1-1 (35) Brandur Hendriksson Olsen (Adam Eriksson), 1-2 (50) Anthony van den Hurk (Kebba Ceesay), 2-2 (72) Besard Sabovic (Joel Nilsson), 3-2 (90) David Löfquist (Mamadou Moro)



Varning, Mjällby: David Löfquist, Jesper Löfgren

Varning, Helsingborg: Mikkel Diskerud

Domare: Glenn Nyberg

Publik: 0

VILKET DRAMA

Det var offensiv gladfotboll på Listerlandet. Och det var en match som böljade över åt olika håll under olika delar av matchen. Mjällby började bäst där Moses Ogbu slåg in ett inlägg som styrdes in av Jesper Löfgren. I alla fall enligt honom själv. Därefter tog sig Helsingborg in i matchen på ett bra sätt och ett tidigt byte med Timossi Andersson ut och Gero in gav mer tryck i boxen. Kvitteringen kom efter 35 minuter när Brandur Henriksson stötte in ett perfekt inlägg från Adam Eriksson. Mjällby sjönk ned för djupt i och HIF tog över allt mer. Efter paus så nickade Kebba Ceesay fram ett friläge till notoriske målskytten Anthony van den Hurk som inte gjorde något misstag. Där och då kändes det som att Helsingborg kommer ta det här. Men matchbilden vände igen. HIF blev passiva och Mjällby tog över. Bra inhopp av Moro och Sabovic som båda var väldigt involverade. Den senare sköt ett skott som styrdes in till 2-2 och efter det kunde matchen slutat hur som helst.



Max Svensson hade en frispark som Carljohan Eriksson enhandsräddade och direkt efteråt nickade Abubakari i stolpen. Då återstod bara ett par minuter av ordinarie tid och på tilläggstid tappades Moro bort när han slog ett inlägg som nickades in av kapten "Löken" Löfquist. Mjällby säkrade nog kontraktet med den här trepoängaren medan Helsingborg får ladda om för nästa match mot Häcken - och hoppas att inte Blåvitt vinner mot Varberg.

MJÄLLBY (5-3-2)

Carljohan Eriksson - 6

***

Jonathan Tamimi (68) - 5

Eric Björkander - 5

Jesper Löfgren - 5

Viktor Agardius - 5

Kadir Hodzic - 5

***

Martin Spelmann (68) - 5

David Batanero - 5

David Löfquist - 6

***

Jacob Bergström (60) - 4

Moses Ogbu - 5

Avbytare

Noel Törnqvist (MV) -

Viktor Gustafson -

Joel Nilsson (68) - 5

Mamadu Moro (60) - 6

Besard Sabovic (68) - 6

Adam Petersson -

Erik Pärsson -

HELSINGBORG (4-4-2)

Anders Lindegaard - 5

***

Joseph Ceesay - 5

Mix Diskerud - 4

Kebba Ceesay - 5

Martin Olsson - 6

***

Alex Timossi Andersson (29) - 4

Armin Gigovic - 5

Brandur Hendriksson Olsen (57) - 6

Adam Eriksson - 6

***

Rasmus Jönsson - 5

Anthony van den Hurk - 6

Avbytare

Ian Pettersson (MV) -

Marcus Olsson -

Andreas Landgren (57) - 5

Alhaji Gero (29) - 5

Mohammed Abubakari (84) - spelade för kort tid för att betygsättas

Max Svensson (85) - spelade för kort tid för att betygsättas

Jakob Voelkerling Persson -

FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass