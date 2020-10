AVSLÖJAR: Tankovic dumpade sina lönekrav i AEK-förhandlingar

Muamer Tankovic har lämnat Hammarby och han gjorde det på ett spektakulärt vis när han bara timmarna före deadline i går kväll valde att bryta med Hammarby, ett Hammarby som dessutom tidigare under kvällen hade släppt Vladimir Rodic till Norge.Nu blir det alltså grekiska storklubben AEK Aten och där grekerna allt mer framstår som vinnare.Till att börja med så uppges man alltså ha fått Bajenstjärnan gratis.Men inte nog med det, nu framstår AEK även som vinnare i de personliga förhandlingarna med Tankovic. FotbollDirekt har varit i kontakt med flera grekiska journalister som på heltid bevakar storklubben och alla dessa har uppgifter om att årslönen kommer att ligga på 350 000 euro.Stora pengar med allsvenska mått mätt, men ändå en lägre nivå än vad 25-åringen tidigare under året krävt från just AEK.Muamer Tankovic var ju i januarifönstret så nära att gå till Genoa och var till och med nere i Italien och läkarundersöktes - innan det på högst oklar grund sprack.Där och då kom samtidigt AEK Aten in i bilden, men då till skillnad från nu så kunde Hammarby kräva en rejäl övergångssumma och gjorde det också när man begärde åtta miljoner kronor, AEK bjöd sex.Lägg där till att Tankovic löneanspråk vid den tidpunkten ska ha varit på 600 000 kronor i månaden.I dag är han enligt de nya uppgifterna inte i närheten av sådana höjder, det nya fyraårskontraktet kommer nu istället att ge honom cirka 290 000 kronor.En rejäl sänkning alltså för att blidka grekerna - men ändå likväl alltså en summa pengar som väldigt få spelare, om ens någon?, i dag tjänar i den allsvenska fotbollen.ANTON ZETTERMAN - OLA GUSTAVSSON