Reagerar starkt: "Till slut bara uppgiven och förtvivlad"

Maxtaket om 50 personer på offentliga arrangemang höjs inte till 500. Ett stort bakslag för svensk kultur och idrott som fortsätter att blöda ekonomiskt. Sef:s generalsekreterare Mats Enquist är förtvivlad över att fotbollen inte får visa att de kan ha smittsäkra arrangemang på arenorna.

– Ge oss chansen att visa att vi klarar det, säger han till FotbollDirekt.se.

I dag kunde FD avslöja att regeringen fattat beslut om att INTE höja maxgränsen från 50 till 500 personer på offentliga arrangemang med sittande publik. Detta trots att man för ett par veckor sedan lade fram en plan för att detta skulle kunna gällas från den 15 oktober. Beslutet tillkännagavs på en presskonferens med socialminister Lena Hallengren, kulturminister Amanda Lind och Folkhälsomyndighetens generalsekreterare Johan Carlson i dag.

Sef:s Mats Enquist, hade andra förhoppningar då han menar att fotbollen är mer redo än de flesta andra verksamheter i samhället.

– Det finns nästan inte ord att säga just nu. Till slut så blir man bara uppgiven och förtvivlad. Detta med tanke på rävsaxen vi suttit i under så lång tid. Jag tycker att vi har visat att vi kan ta ansvar som är långt större än andra delar i samhället. Ändå hålls vi tillbaka av politiker, säger han till FotbollDirekt.se.

Har det funnits någon dialog med politikerna?

– Jag tycker att vi har fått fram allt och ändå öppnar man inte. Vi kan inte göra så mycket mer. Jag tror ändå att det sjunkit in hos politikerna att vi inte pratar om att öppna allt och under oansvariga former. Vi har i stället extrema säkerhetsprotokoll och en plan för distansering och inte ens det räcker till. Nu kan vi bara hoppas att man vågar ta det beslutet i ett annat läge.



Vad har ni fått för signaler från klubbarna?

– En del tror att den här föreslagna 500-gränsen handlar om ekonomi. Men det är faktiskt tvärt om. En redan plågat rörelse hade fått högre arrangemangskostnader än intäkter.

– Det handlar i stället om två saker. Nummer ett är att vi börjar återknyta med supportrarna. För där är vi djupt oroade för att folk ändrar beteendemönster och ju längre tiden går desto mer glömmer man bort fotbollen. Kärnsupportrarna lider otroligt mycket av det här.



– Sen hade vi framförallt fått chansen att visa i höst att vi och supportrarna klarar av att göra säkra arrangemang. Något som hade betytt mycket för förtroendet i vår. Den ekonomiska skadan är redan skedd. Vi har tappat omkring 500 miljoner som är räddningslöst förlorat. Det är långt mer än bidragen som kommit i år.

Om inte klubbarna under hösten får visa att de kan sköta arrangemangen på ett säkert sätt så menar Enquist att det kommer spridas en oro även inför nästa säsong.

– Får vi inte visa att vi klarar av dessa arrangemang i höst så kommer alla undra om hur det blir med publik även nästa år. Trenden i många andra länder är att man trots olika lägen i pandemin har en bra dialog med myndigheterna. Precis som med affärer och restauranger, som nu även får ha artister på plats, så tar man beslut under ett ansvar. Ser man att det fungerar så får man hålla igång verksamheten. Ge oss chansen att visa att vi klarar det.

