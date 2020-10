Hajp och sedan tystnad - SÅ mår Bajens nigerianske supertalang

Akinkunmi Amoo lever med en stor hajp kring sin person - men har ännu så länge inte släppts fram på ett större vis av Hammarby.

Ett enda inhopp och inte ens på bänken sedan Europa League mot Lech Poznan.

- Men det är inget konstigt alls i detta. Han behöver helt enkelt mer tid och det här enligt den plan vi har med honom. Han mår bra och utvecklas hela tiden, säger chefscout Mikael Hjelmberg.

Den allsvenska debuten kom mot Helsingborg i mitten av förra månaden och i matchen efter hade han en plats på bänken. Men där efter har Akinkunmi Amoos namn varit borta och nigerianen har varit till och med utanför Hammarbys allsvenska matchtrupp.

Men några problem finns alltså inte i ett namn som sportchef Jesper Jansson och chefscout Mikael Hjelmberg satt så mycket prestige i.

Amoo mår som han ska och har inga skadekänningar.

Snarast så handlar det istället om en pågående inskolning som helt enkelt kräver ännu mer tid. Från Hammarbys sport så ses hela scenariot som ytterst logiskt.

- Det är så vi ser det. Vi har ännu så länge prioriterat att han helt enkelt ska få så mycket speltid som möjligt i och med att matcherna med U19 krockat med allsvenskan, säger chefscout Mikael Hjelmberg.

- Ja, det här ingår i planen. Jag har sagt det hundra gånger och jag gör det gärna igen; det är en jävla omställning för en så ung spelare att komma så långt bortifrån som han gjort så ung och komma till Sverige och allsvenskan.

Hur ser han ut helhetsmässigt just nu?

- Men den fysiska statutsen börjar bli ganska bra och framförallt så mår han bra. Vi är många som finns där för honom och pratar med honom och han är verkligen med på noterna.

- Att börja jobba hårdare och mer strukturerat defensivt. Han har inte gjort så mycket av den delen av spelet innan han kom till Sverige och är någonting han behöver lära sig, samt viss positionering offensivt. Det är vad det handlar om och ingen dramatik.

Amoo anlände till Stockholm så sent som en bit in i augusti och redan då ville Hammarbys chefscout tona ned förväntningarna med ord som att ingen ska förvänta sig stordåd under denna höst.

Klubbar som Borussia Dortmund, Valencia och Leicester är några av ett mycket stort antal klubbar som visade intresse för Amoo innan han valde Hammarby.