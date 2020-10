”Brrrr...krävs två segrar för Blåvitt - men jag är inte säker”

IFK Göteborg är illa ute inför allsvenskans avslutning och än svårare blir bilden med ett matchprogram som är allt annat än lätt. Mathias Lühr om vad som krävs för att Blåvitt ska klara sig från kval eller nedflyttning.

Hur illa ute är IFK Göteborg inför den allsvenska avslutningen?

– Illa, skulle jag säga. Ganska illa ute. Segern över Varberg innan uppehållet var ju galet viktig, men ser man på Blåvitts kommande schema (formstarka AIK och överlägsna Malmö FF härnäst och inga lätta matcher efter det heller) så kan allvaret och ångesten snart ockupera Kamratgården igen.

Hur många poäng ser du att Blåvitt tar i det som återstår mot AIK, MFF, Örebro, Helsingborg, Häcken, ÖFK och Sirius?

– Så svårt att säga. Alla kvarvarande matcher är svåra, och Blåvitt är ju inte favorit i någon av dem just nu. Jag nämnde AIK och Malmö FF och kan fortsätta med att ÖSK är formstarkt, Helsingborgs IF desperat och har hemmaplan, Häcken är favoriter i derbyt, Östersund duktigt svårslagna under nye tränaren Amir Azrafshan - och Sirius är ju årets häftigaste överraskning och kan mycket väl jaga Europaplatser i seriens sista match. Brrrr...

Vilken poängsumma krävs i dina ögon för att undvika kval?

– Jag har alltid varit dålig på matte, men allsvenskan är en serie där alla tar poäng av varandra. Man brukar säga att 30 poäng ska räcka, det betyder att Blåvitt ska vinna två av dessa återstående matcher. Men jag skulle inte vara säker en sådan här märklig säsong.

Vad talar som mest för nye Roland Nilsson?

– Att han är ny och kommer in med en ny röst. Dessutom har han fixat två trepoängare åt ett desperat Blåvitt, och det lär skapa trovärdighet internt. Men det här jobbet har långt ifrån klart 2020.

Ge oss namnen som bara måste få ut ännu mer under dessa sista veckor?

– Då säger jag alla spelare som inte är hemvändare till den här säsongen. Jag tror att att det kan vara lurigt att luta sig på Wernbloom, Eriksson & Co, för Blåvitt kommer behöva mer än så för att fixa kontraktet. Dessutom har inte det äldre hemvändande gardet ännu visat sig vara den kraft som vinner matcher åt IFK Göteborg i år.

