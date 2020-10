Det här väntar Tankovic i Grekland - så ser man på Bajenvärvningen

Muamer Tankovic blev - till sist - klar för AEK Aten. Vad väntar Tankovic i Grekland? Här grekiska journalisten Alexandros Xenikakis sin syn på vad värvningen från Hammarby kan göra för storklubben.

Det hade skrivits spaltmeter om Muamer Tankovic och AEK Aten under lång lång tid - utan att någonting hände.

Men på deadline day så blev det av. Det framkom att Tankovic hade en klausul i sitt nyligen förlängda kontrakt med Hammarby som gjorde att han kunde lämna för utlandet utan övergångssumma.

FotbollDirekt avslöjade i tisdags att Tankovic tvingats sänka sina lönekrav för att kunna gå till AEK. Något som bekräftas av grekiska journalisten Alexandros Xenikakis från Open TV (till höger i bilden ovan).

– Tankovic är en spelare som AEK:s sportchef Ilija Ivic gillar väldigt mycket. Han har försökt få honom till AEK sedan januari i fjol. Men då var det ganska långt emellan vad spelarens agent krävde och vad klubben kunde betala. Under sommaren så tog AEK in två offensiva mittfältare och truppen såg klar ut. Men sista veckan på transferfönstret så skadade sig Levi Garcia, och han blir borta i två månader. Och en annan ytter, Bright Enobakhare, lämnade klubben. Då behövde man få in en offensiv mittfältare för att fylla luckan. Tankovic var förstavalet, man lade fram ett nytt bud och man kunde komma överens om en deal, säger Xenikakis till FotbollDirekt.se.

Vad kan du säga om AEK Aten 2020, vad finns det för förväntningar på den här säsongen och vilka är lagets toppspelare?

– AEK:s mål varje säsong är att vinna ligan. Att spela i Europa är förstås också viktigt och att som nu ta sig in i Europa League-gruppspel var ett huvudmål både utifrån prestige men också av ekonomiska skäl.

– Nyckelspelare är Nelson Oliveira (anfallare), Petros Mantalos (mittfältare och lagkapten) och Marko Livaja (nummer tio-positionen). Det är spelarna som kan göra skillnad i matcher. Utöver dem finns Karim Ansarifard (iransk landslagsman, matchhjälte i Europa League-play off Wolfsburg) och Levi Garcia (landslagsman för Trinidad Tobago) och nu är det tidigt på säsongen men det ser ut som att de kan bidra väldigt mycket.

Vad har sagts och skrivits om Tankovic i media, hur kommer AEK använda honom?

– Media i Grekland vet att Tankovic är en spelare som kan bidra mycket med mål och assists. Han har landslagsmeriter för Sverige och det finns en förväntan att han ska bidra mycket i offensiva tredjedelen för AEK Aten. Han är en spelare som ska kunna göra skillnad i den grekiska ligan.

Hur har AEK:s supportar reagerat på transfern?

– Sedan januari när Tankovics namn först dök upp så var AEK:s supportrar väldigt exalterade kring honom. De har förstått att han är en spelare som gör mycket mål, och det är väldigt stora förväntningar på honom.

Blir han en startspelare i AEK Aten?

– Om du hade ställt samma fråga i januari så hade jag definitivt sagt att Tankovic skulle bli en startspelare. Men nu, efter att man tagit in Karim Ansarifard och Levi Garcia så är konkurrensen om de offensiva platserna väldigt stor. AEK:s tränare Massimo Carrera kör vanligtvis med ett 4-2-3-1-system. Och nu är det sex spelare som slåss om fyra positioner. Men med både den inhemska ligan och Europa League på schemat så kommer Tankovic garanterat få en hel del speltid.

