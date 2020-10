Bajens besked - jagar utlandscamp in i det sista

Ytterligare en effekt av coronaviruset. Utlandslägren inför säsongen 2021 är om inte i fara så åtminstone närmast omöjliga att planera för i nuläget.

För i oktober-november brukar det oftast utkristalliseras vart lagen ska åka.

Vid den här tidpunkten i fjol så hade Hammarby långt gångna planer kring sitt vinterläger. Det kom i oktober ut att man ratat det kontroversiella valet av Turkiet och Belek, där man var 2019.

Då fanns redan planer på att återvända till Portugal och Atlantic Cup, som man deltog i året innan.

Det kan vara ett alternativ nästa år också - men cupen är långt i från spikad ännu. Hammarbys sportchef Jesper Jansson menar att man lär få vänta ett bra tag innan det blir tydligare i år.

– Vi försöker väl planera så gott det går. Men det är inte så lätt i dessa tider. Vi måste få veta var vi får åka in och sådant. Sedan är det svårt att veta något om motstånd just nu, vilka utländska lag kan dyka upp? Det är svar man inte har än, säger Jansson, som ser Atlantic Cup som ett alternativ igen, om det är möjligt. Turneringsarrangörerna jobbar för att den ska bli av:

– Ja, det gör de. Men man vet fortfarande inte hur det blir där. Portugal har ökad smittspridning just nu, så det är svårt att förutspå.

Men det här är en period där man vanligtvis är mycket längre fram i planeringen. säger sportchefen.

– Så är det, absolut. Det får man se vad som händer, det ändras hela tiden med reserestriktioner och annat.

Jesper Jansson är tydlig med att ett utlandsläger är prioriterat inför nästa säsong. Ekonomiskt är det också en större ovisshet i spåren av covid-19, men kostnaden för ett läger är inte på den nivån att man måste tänka om av den anledningen. Det är olika länders reserestriktioner det handlar om:

– Ja ja, så är det. Vi planerar för att åka någonstans. Vi tittar på olika alternativ. Men det är många frågetecken. Du vet inte hur det blir med svenska cupen heller, spelas den som vanligt när den brukar i vinter? Det är många frågor som återstår att reda ut.

