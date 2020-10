Spelet bakom affären som räddar HIF: "Slapp en tvångssituation"

Ett allvarligt ekonomiskt läge som hotade Helsingborgs IF:s elitlicens och existens är nu undanröjt.

En lång följetong kring Armin Gigovic namn fick under torsdagen sitt slut. Sent på kvällen bekräftades en storaffär med ryska Rostov. En affär som ger HIF omkring 30 miljoner för en spelare som varit omsusad av utlandsrykten enda sedan den allsvenska debuten förra hösten. Under sommaren har han intensivt kopplats till de italienska...